5 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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5 февраля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 5 февраля / yandex.ua

5 февраля 2019 года чествуют день святого Агафангела (Агафья). Этот день считается временем домашних забот.

Именины сегодня отмечают: Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор.

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Народные приметы на 5 февраля

– Много снега – будет урожайным год.

– Если на Агафья ударил мороз, и светит солнце, значит, в августе будет жарко.

– Солнечный день к ранней весне.

– Если синицы утром громко щебечут – ждите морозов в ближайшее время.

– Белка скачет по деревьям – возможно наступление оттепели.

– Много снега лежит на земле – примета того, что год будет урожайным.

– Погода 5 февраля после полудня позволяет понять, каким будет январь следующего года.

Что можно делать 5 февраля

1. По возможности давайте беднякам милостыню.

2. Рекомендуется сделать генеральную уборку в доме и во дворе. Вынесите ненужный мусор, помойте полы и окна, почините то, что хотели сделать уже давно.

Что нельзя делать 5 февраля

1. В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

2. В этот день нельзя находиться в неубранном доме.

Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
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