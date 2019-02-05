5 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 февраля 2019 года чествуют день святого Агафангела (Агафья). Этот день считается временем домашних забот.
Именины сегодня отмечают: Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор.
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Народные приметы на 5 февраля
– Много снега – будет урожайным год.
– Если на Агафья ударил мороз, и светит солнце, значит, в августе будет жарко.
– Солнечный день к ранней весне.
– Если синицы утром громко щебечут – ждите морозов в ближайшее время.
– Белка скачет по деревьям – возможно наступление оттепели.
– Много снега лежит на земле – примета того, что год будет урожайным.
– Погода 5 февраля после полудня позволяет понять, каким будет январь следующего года.
Что можно делать 5 февраля
1. По возможности давайте беднякам милостыню.
2. Рекомендуется сделать генеральную уборку в доме и во дворе. Вынесите ненужный мусор, помойте полы и окна, почините то, что хотели сделать уже давно.
Что нельзя делать 5 февраля
1. В этот день категорически запрещены ссоры в семье.
2. В этот день нельзя находиться в неубранном доме.