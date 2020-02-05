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5 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 5 февраля / unsplash.com

5 февраля в народе чествуют день мученика Агафангела (Агафья) и великомученика Климента. Этот день считается временем домашних хлопот.

Именины сегодня празднуют: Геннадий, Макар.

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Народные приметы на 5 февраля

– Много снега – к хорошему урожаю.

– Если на Агафья ударил мороз и светит солнце, то в августе будет жарко.

– Солнечный день 5 февраля – ждите раннюю весну.

– Какой будет погода 5 февраля после обеда, таким и будет январь следующего года.

Что можно делать 5 февраля

1. Рекомендуется в этот день сделать генеральную уборку в своем доме. Вынесите мусор, помойте полы и окна, выбросьте весь хлам, который вам больше не понадобится.

Что нельзя делать 5 февраля

1. Сегодня нельзя находиться в неубранном доме.

2. По возможности, не создавайте ссоры в своей семье.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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