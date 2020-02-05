5 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 февраля в народе чествуют день мученика Агафангела (Агафья) и великомученика Климента. Этот день считается временем домашних хлопот.
Именины сегодня празднуют: Геннадий, Макар.
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Народные приметы на 5 февраля
– Много снега – к хорошему урожаю.
– Если на Агафья ударил мороз и светит солнце, то в августе будет жарко.
– Солнечный день 5 февраля – ждите раннюю весну.
– Какой будет погода 5 февраля после обеда, таким и будет январь следующего года.
Что можно делать 5 февраля
1. Рекомендуется в этот день сделать генеральную уборку в своем доме. Вынесите мусор, помойте полы и окна, выбросьте весь хлам, который вам больше не понадобится.
Что нельзя делать 5 февраля
1. Сегодня нельзя находиться в неубранном доме.
2. По возможности, не создавайте ссоры в своей семье.
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