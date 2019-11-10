5 книг о феминизме, которые советует лидер движения за равенство Эмма Уотсон

Известная британская актриса Эмма Уотсон снялась в декабрьском выпуске британского Vogue. Звезда порадовала своих поклонников не только потрясающими фото, но и рассказала о пяти любимых книгах, которые утверждают равенство прав женщин и мужчин.

Эмма Уотсон показывает миру собственную позицию и не боится выступать с громкими заявлениями. Она настоящая активистка за права человека. В июля 2014 года ее назначили послом доброй воли в организации ООН Женщины.

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И мужчины, и женщины должны быть свободными в проявлении как чувственности, так и силы,

– утверждала Эмма Уотсон во время своего выступления в ООН.

Кроме того, в 2014 году звезда объявила о запуске кампании в поддержку женщин HeForShe, она стала одним из самых узнаваемых молодых лидеров современного движения за равенство полов. HeForShe – это глобальное движение солидарности с женщинами.

Эмма Уотсон стала лицом декабрьского выпуска Vogue. В откровенном интервью девушка призналась, что ей нравится не состоять в серьезных отношениях, впрочем она не в восторге от слова "одинокая". Относительно себя она использует термин "самопартнерство".

Я никогда не верила во всю эту болтовню о "люблю быть одиноким",

– отметила Эмма.

Однако не только личными переживаниями поделилась актриса. Эмма Уотсон назвала любимую литературу на тему феминизма.

"Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях", Кларисса Пинкола Эстес

Эта книга психоаналитика и специалиста по посттравматическим расстройствам Эстес была в списке бестселлеров New York Times. Она о том, что в каждой живет Дикая Женщина – мощная сила, полна добрых инстинктов и страстной креативности. К сожалению, эта Дикая Женщина сейчас под угрозой исчезновения, считает Эстес. Все потому, что представительницы прекрасного пола не уверены в себе.

Идеи Эстес древние и абсолютно новаторские одновременно. Она указывает на истории, наши исконные нарративы как путь к сближению с Дикой Женщиной, которая есть в каждой из нас, но связь с которой мы потеряли,

– делится мыслями Эмма Уотсон.

"Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях"

"Монологи вагины", Ив Энслер

Этот праздник женской сексуальности, ведь так редко говорят о женских гениталиях. Остроумно, тепло, книга раскрывает и бросает вызов тому, как женщины видят свое тело. Это книга-исповедь, книга-крик и книжка-откровение. Пьесу Энслер ставили на сценах в городах по всему миру. И она переросла в движение V Day, который направлен прекратить насилие над женщинами и девушками.



"Монологи вагины"

"Вещи, которые я бы тебе сказала", Сабрина Махфуз

Эта книга бросает вызов часто ограниченному представлению о том, что значит быть современной мусульманкой. Она объединяет судьбы женщин, которые поделились своими историями. Здесь вы сможете прочитать рассказы пользователей "исламского тиндера", следить за карьерой актрисы с наследием на Ближнем Востоке. Книга также о несчастной любви, любовных связях и мощных вызовах статусу. Эти истории выходят за пределы времени и места и показывают, насколько разнообразной может быть принадлежность. Учитывайте мнение героинь.



"Вещи, которые я бы тебе сказала"

"Возмутительное поведение и ежедневное сопротивление", Глория Стайнем

Второе издание Глории Стайнем разошлось по миру количеством более чем полмиллиона экземпляров. Большую часть времени она посвящает публичным выступлениям на тему равенства, выступает в качестве организатора и путешествует с лекциями по разным странам. Как известная активистка и журналистка, автор предлагает свое понимание того, что действительно значит быть женщиной в этом мире. Глория Стейн описала путь от роли зайчика в Playboy до следственных действий по FGM (уродывание женских гениталий).



"Возмутительное поведение и ежедневное сопротивление"

"Добрые и бессмысленные: революционная сила женской ярости", Ребекка Трейстер

Одной из выдающихся исследовательниц идей феминизма является Ребекка Трейстер, которая сотрудничает со многими известными изданиями в частности с New York Magazine и ELLE. В книге она решила разобраться в том, как женщины влияли на политику и общественный строй. Это история о борьбе против двойных стандартов в политике. Масштабная и важная исследовательская работа Ребекки Трейстер стала бестселлером в США и привлекла внимание иностранных издателей. Такое внимание к "Добрым и бессмысленным: революционная сила женской ярости" можно объяснить очень просто: феминизм перестал считаться маргинальным явлением, и разбираться в его истории необходимо всем, кто хочет лучше понять современное общество.



"Добрые и бессмысленные: революционная сила женской ярости"

Отношение Эммы Уотсон к литературе

Красавица Уотсон обожает читать. В 2016 году она даже решила сделать годовой перерыв в своей весьма прибыльной актерской деятельности, чтобы посвятить время самообразованию и феминизму. Она также основала ежемесячный Goodreads book club. Актриса присоединилась к армии "книжных фей", которые оставляют в метро свои любимые книги. К каждой из них она добавляла написанную собственноручно записку.