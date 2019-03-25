5-летняя дочь Ким Кардашян Норт Уэст станет видеоблогером

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Норт Уэст
Норт Уэст / Instagram / @norisblackbook

Дочь знаменитой Insta-дивы в своем достаточно юном возрасте уже будет принимать непосредственное участие в продвижении себя как звезды социальных сетей. Звездная мама Ким Кардашян позволила своей дочери Норт Уэст стать видеоблогером в 5-летнем возрасте.

В свои 5 лет Норт Уэст получила большую известность не только благодаря звездной маме. Недавно она дебютировала на обложке журнала. К слову, Ким Кардашьян не участвовала в съемке. А теперь стало известно, что девочка хочет попробовать себя видеоблогерстве. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

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Как отмечается в источнике, Норт Уэст давно следит и фанатеет от 15-летней американской танцовщицы JoJo Siwa, которая активно ведет свой блог на YouTube. Звездная мама неоднократно писала об этом на своей странице в Twitter. Ким Кардашян осуществила заветную мечту своей дочери и теперь и та будет снимать шоу вместе со своим кумиром.

План сотрудничества появился почти сразу. Канье Уэст с женой планировали организовать съемку первого выпуска в собственном доме, однако планы несколько изменились, поэтому Норт поедет в гости к ДжоДжо.

Выпуск будет опубликован в среду, 27 марта. Именно тогда и станет известно, во что превратится коллаборация американской танцовщицы и звездной дочери – полноценный серийный проект или в один эпизод-шоу.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Ким Кардашян Звездные мамы
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