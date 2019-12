5 звезд-защитников экологии, которые потрясли мир в 2019

Ежегодно мода на экологические продукты, дома и одежду приобретают все большую популярность. И едва ли не первыми, кто задают тренд в этом – это знаменитости. На собственном примере они показывают, что можно сделать, чтобы планета получала как меньше негативного влияния человечества. И о них сегодня мы вам и расскажем – о звездах, которые изменили взгляды миллионов поклонников на окружающую среду.

В 2018 году редакция LifeStyle 24 подводила итоги модных брендов, которые отказались в своем производстве от использования натурального меха. В этом году, когда львиная доля брендов продолжает отказываться от убийства животных ради коллекций одежды, стоит рассказать, какие же звезды в этом году обратились к мировому сообществу с призывами сохранить природу на всех континентах Земли.

Хоакин Феникс

Стоит начать с известного киноактриса и исполнителя одной из самых нашумевших ролей года – Джокера в одноименном фильме – Хокина Феникса. 5 декабря знаменитая организация, борющаяся за права животных, РЕТА (People for the Ethical Treatment of Animals, на русском – "Люди за этичное обращение с животными"), назвала Хоакина Феникса человеком года. Все потому, что он является активным членом защитных оганизаций и часто посещает кампании, посвященные сохранению жизни животных. Кроме организации РЕТА, актер является членом IDA (In Defense of Animals, на русском – "За защиту животных").

Интересно, что Хоакин отказался от потребления мяса, когда ему было всего 3 года. Несмотря на насыщенный рабочий график и впечатляющие физические перевоплощения, к которым он часто прибегает, он комфортно себя чувствует, потребляя только растительную пищу. Именно поэтому его считают одним из главных активистов и вегетарианцев Голливуда. В 2019 году, кроме работы в "Джокере" Феникс стал продюсером фильма The Animal People, в котором рассказывается о волонтерах, которые активно защищают права и жизни животных.



Хоакин Феникс стал продюсером фильма The Animal People / IMDb

Билли Айлиш

Восходящая звезда музыкальной индустрии, которая получила бешеную мировую известность благодаря дебютному студийному альбому When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, стала примером для миллионов подростков не только из-за своего таланта, но и из-за экопозиции, которую свято исповедует. 17-летняя звезда в следующем году отправится в мировой тур Where Do We Go?, где вместе с организацией Global Citizen запустит экологическую акцию, что имеет за цель бороться с изменениями климата. Чтобы больше поощрить людей на экоинициативы, Билли обещает бесплатные билеты на ее концерт в обмен на помощь в решении проблем загрязнения окружающей среды и глобального потепления. Мировое турне начнется 8 марта 2020 года.

Стоит добавить, что американская певица – вегетарианка, из-за чего ее концертные райдеры являются своеобразными: в меню между выступлениями у нее должны быть жареные бобы и безглютеновая тортилья. В частности, она горячо поддерживает инициативы шведской девочки-подростка Греты Тунберг. Во время ее знаменитого выступления в ООН многие набросились на юную экоактивистку с обвинениями в излишней эмоциональности и вседозволенности, впрочем, Бийли одной из первых стала на ее защиту.

Вместе с киноактером Вуди Харрельсоном артистка записала видеоролик под названием Our House is On Fire ("Наш дом в огне"), где вспомнила речь Греты и призвала зрителей обратить внимание на проблемы с климатом. В частности, Билли с Вуди в сентябре 2019 года просили поддержать акции протеста Fridays For Future, организацию Greenpeace, а также сократить потребление пластика.

"Наша Земля разогревается, уровень океанов поднялся. Резкие изменения в климате уничтожают жизнь миллионов людей", – отмечала в видеоролике Билли Айлиш.

Смотрите видео с Билли Айлиш и Вуди Харрельсона:

Грета Тунберг

Поскольку о юной шведке Грете писали все мировые СМИ, в частности, и LifeStyle 24, предлагаем еще раз кратко упомянуть, почему юная экозащитница заслуживает такого большого внимания вокруг себя. Все началось еще в 2018 году, когда в августе школьница пошла протестовать под здании шведского парламента с призывом обратить внимание на проблемы климата.

Около двух недель она протестовала вместе с другими школьниками. Впоследствии акции начали повторяться каждую пятницу и с каждым разом к ней начали присоединяться все больше людей, и не только в Швеции, но и по всему миру. Поэтому по версии именитого журнала TIME в 2018 году девочка вошла в сотню самых влиятельных людей мира. По состоянию по сегодняшний день девочка путешествует между странами только относительно экологическим транспортом (катерами, катамаранах и поездами).

Уже в сентябре 2019 года она выступила с громкой речью на саммите ООН, где обвинила политиков в том, что они отобрали у нее детство. Ключевой фразой речи, которая облетела потом все заголовки СМИ, стала: "Как вы смеете?"

Предлагаем отрывок из этой речи:



"Это неправильно. Меня не должно здесь быть. Я должна быть в школе на занятиях по ту сторону океана. И вы все приходите ко мне за тем, чтобы я дала вам надежду. Как вы смеете! Своими пустыми словами вы лишили меня мечты и украли мое детство. И я еще одна из тех, кому повезло. Люди страдают. Люди умирают. Цели экосистемы разрушаются. Мы на пути массового вымирания. А вы говорите только о деньгах и рассказываете сказки о бесконечном экономический рост. Как вы смеете!"

Смотрите выступление Греты Тунберг на саммите ООН:

Такое выступление в ООН вызвал немало обсуждений во всем мире. Нашлось как много сторонников горячего заявления Греты, так и много хейтеров, которые начали приписывать девочке психические заболевания и неуравновешенность перед публикой. Стоит добавить, что 16-летняя Грета открыто заявляет, что имеет синдром Аспергера – одно из пяти общих нарушений развития, которое характеризуется трудностями в социальном взаимодействии. Такой синдром часто называют формой высокофункционального аутизма.

Впрочем, событие вызвало большой резонанс и десятки звезд выразили свое восхищение маленькой экоактивисткой. Среди них – Пенелопа Крус, Крис Хемсворт, Приянка Чопра, Жизель Бюндхен, Лена Хиди, Мила Йовович, Билли Айлиш, Арнольд Шварценеггер и Леонардо Ди Каприо. Предпоследний из них, "железный Арни" за боевой дух Греты подарил ей свой электромобиль Tesla Model 3. Правда, не навсегда, а только на время пребывания в Америке и Канаде. А вот Леонардо Ди Каприо – коллега по экоактивизму – даже имел с Гретой личную встречу и договорился с девочкой о сотрудничестве в экологическом направлении.



Арнольд Шварценеггер и Грета Тунберг / Twitter / @Arnold

Леонардо Ди Каприо и Грета Тунберг / Instagram / @leonardodicaprio

Группа Coldplay

Британские рок-музыканты вслед за многими другими артистами решили использовать свой музыкальный талант как инструмент для призыва к сохранению окружающей среды. Речь идет о гастрольном туре в поддержку альбома Everyday Life, который они решили отменить, чтобы не навредить окружающей среде.

Дело в том, что 22 ноября группа Coldplay выпустил свой долгожданный альбом Everyday Life, который состоит из двух частей – Sunrise и Sunset, в каждой из которых по 8 песен. Презентация альбома была не менее впечатляющей, чем объявление об отмене гастрольного тура. Музыканты во главе с фронтменом Coldplay Крисом Мартином утром 22 ноября вышли на крышу иорданской столицы Амман и исполнили первую часть альбома, Sunrise, на рассвете, а вторую – Sunset, соответственно, на закате.

Но за несколько дней до презентации музыкального альбома британцы сообщили, что отменяют гастрольный тур, в который планировали отправиться в ближайшие месяцы. Лидер группы Мартин отметил, что делать концертный тур таким, какой он является обычно, он не видит смысла, поэтому он вместе с музыкантами будет искать другие способы проведения более экологичных концертов. Для таких размышлений они выделили около 2 лет.

"Мы мечтаем о шоу без одноразового пластика и с использованием солнечных батарей", – заявил Мартин, добавив, что они также планируют сократить выбросы двуокиси углерода к нулю. А все средства с презентации альбома в Иордании и в Лондоне он пообещал передать благотворительным организациям, которые занимаются защитой окружающей среды. Стоит добавить, что группа Coldplay проводила международные концертные туры в поддержку всех своих студийных альбомов. Последний, седьмой тур состоялся в 2016-2017 годах в поддержку альбома A Head Full of Dreams.

Белла Хадид

Известная американская манекенщица Белла Хадид в свои 23 сделала потрясающую карьеру – звезда позирует на лучших подиумах мира, участвует в известных кампейнах брендов и наполняет свой фотоблог в инстаграме интересными кадрами с бэкстейджей съемок. Поэтому, за ее работой следят не менее 27 миллионов подписчиков.

Благодаря своей активной работе в фэшн-индустрии Белла решила отдать дань природе, которой из-за усиленного графика наносит немалый ущерб. Речь идет о том, что модель часто использует в своих командировках на другие континенты частные самолеты (джеты), которые выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида кислорода на человека, чем коммерческие рейсы.



Белла Хадид на самолете частного авиаперевозчика / Instagram / @bellahadid

Поэтому Белла Хадид в ноябре 2019 года пообещала, что примет участие в благотворительной акции и возместит влияние каждого своего перелета высадкой ​​20 деревьев. Модель понимает, что требования ее профессии вредят Земле, поэтому акция будет касаться не только ее родной Америки, но и всего мира. Всего Белла Хадид перечислила средства в фонд организации One Tree Planted, что займется высадкой 600 деревьев. Модель отметила, что часть деревьев высадят в ее родной Калифорнии, которая в этом году сильно пострадала от лесных пожаров, однако она с радостью откликнется на просьбу людей из других уголков мира, где есть потребность в высадке деревьев.

Пожертвовала деньги на высадку 600 деревьев, по 20 за каждый мой перелет, который я сделала за последние три месяца. Вероятно, я продолжу это делать как минимум до конца года. Мне грустно, что моя работа так сильно влияет на изменение климата и на весь мир. Матушка-природа нуждается в нашей любви,

– высказалась Белла Хадид, призвав всех беречь Землю от экологической катастрофы.

Стоит добавить, что на перелетах на частных джетах в этом году "попались" знаменитые герцоги Сассекские – принц Гарри и Меган Маркл, которые публично выступают за охрану природы. В августе этого года королевскую чету заметили в Ницце, когда те выходили из частного самолета Cessna Citation Sovereign.

Пользователи социальных сетей обвинили их в лицемерии, ведь кроме вреда для окружающей среды такой полет еще и дорого обошелся паре – полет на частном самолете стоил около 24 тысяч долларов. В СМИ отмечали, что из Лондона в Ниццу немало прямых самолетов, билет на которые будут стоить около 250 долларов с одного и это будет иметь значительно меньше вреда для климата. Добавим, что авиакомпанию NetJets Aviation, услугами которой дважды воспользовалась за время отдыха в Ницце королевская чета, часто называют "Uber для миллиардеров".

Впрочем, Элтон Джон, хороший друг Меган и Гарри, встал на защиту супругов и отметил, что принц Гарри, Меган Маркл и их несколькомесячный сын Арчи летели частным самолетом, который оплатил он сам. А семья отдыхала в его доме, который он любезно предоставил им на время отпуска. Добавим, что через несколько дней в противовес своенравной Меган и Гарри другая королевская чета – принц Уильям и Кейт Миддлтон с тремя детьми воспользовались бюджетными билетами авиакомпании Flybe. Семья решила отправиться из британского города Норвич в шотландский город Абердин на обычном коммерческом рейсе, таким образом автоматически создав себе положительный имидж на фоне скандальных родственников.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Шотландии / Фото: The Sun

Экологический тренд успешно продолжается: с прилавков исчезают полиэтиленовые пакеты, в местах отдыха, заведениях и "фаст-фудах" пластиковую посуду меняют на экологическую, сортировка мусора касается теперь едва ли не каждой сознательной и престижной компании. Есть надежда, что человечество все же изменит взгляд на необратимые изменения в климате и начнет больше уважать то, что осталось от нашей матери-природы. Чего и желает редакция LifeStyle 24 в новом 2020 году!