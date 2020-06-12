Кипр возобновляет международное авиасообщение. Аэропорты уже заработали в Ларнаке и Пафосе. 24 канал сделал подборку интересных мест, которые стоит посетить, путешествуя по Кипру после открытия границ для украинцев.

Украина откроет авиасообщение с Турцией, Азербайджаном, Грузией, Болгарией и Кипром. Предварительно украинцы смогут в первую очередь полететь в Турцию. Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Сейчас количество новых зараженных коронавирусом растет, отмечает 24 канал.

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Интересные места, которые стоит посетить на Кипре

Замок Колосси

Средневековый замок построен в начале 18 века королем Кипра Гуго I де Лузиньяном. Эта достопримечательность Лимасола прекрасно сохранилась. Туристы могут окунуться в атмосферу рыцарских поединков и средневековых страстей.



Замок Колосси / Фото: tripzaza.com

Ущелье Авакас

Природная достопримечательность, которая расположена в примерно 20 километрах от города Пафос, – ущелье Авакас. Ему больше тысячи лет!

Ущелье сформировала река, которая со временем пересохла, и сейчас это небольшой ручей. Величественные скалы необычной формы достигают высоты до 30 метров. Здесь можно встретить множество кустарников и деревьев, некоторые из них уникальны.



Ущелье Авакас – памятка, созданная природой / Фото: moykipr.ru

Набережная Лимасола Молос

Город Лимасол стал городом туризма, он расположен между двумя кипрскими городами – Курионе и Аматуса.

Набережная Лимасола получила название Молос. Она тянется от Старого Порта до церкви Святой Екатерины. Это одно из любимых мест как туристов, так и местных жителей. Набережная Молос – это прогулочные дорожки, пирсы, бассейны, велосипедные дорожки и авангардные скульптуры.



Набережная Лимасола Молос / Фото: emojitours.ru

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Тропа Аталанта

Тропа Аталанта – это круговая тропа, которая имеет длину 14 километров. Старт и финиш – на площади Тродос.

Аталанта проходит вокруг самой высокой горы острова Олимп. С нее открываются невероятно красивые пейзажи.



Круговая тропа вокруг горы Олимп / Фото: pizzatravel.com.ua

Церковь Святого Лазаря в Ларнаке

В городе Ларнака есть пещера 19 века, где хранятся мощи праведного Лазаря (голова и половина костей). Поэтому христианская церковь названа в честь праведного Лазаря из Вифании, которого, согласно Евангелию, воскресил Иисус Христос.

После воскрешения он прожил еще 30 лет и умер на Кипре, и над его гробницей была воздвигнута церковь святого Лазаря.



Церковь Святого Лазаря в Ларнаке / Фото: pravlife.org

Деревня Лефкара

Самая известная и живописная среди горных кипрских деревень – деревня Лефкара. Название поселка пошло от греческого "белый" и "горы, холмы". Из известняка построено большинство домов в селе, известняком вымощены улочки Лефкары.

Село Лефкара известно двумя вещами – искусством рукоделия "лефкаритика" и мастерами серебряных дел.



Деревня Лефкара / Фото: kidpassage.com