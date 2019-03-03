60-летняя Шэрон Стоун поразила раскованным фото в трендовом пальто

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Шэрон Стоун
Шэрон Стоун / Getty Images

Знаменитая голливудская актриса поражает своих фанатов не только отличным внешним видом в свои годы, но и чувством стиля и большой страстью. Так, новый снимок Шэрон Стоун просто покорил сердца ее поклонников.

Звезда фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун своими раскованными поступками доказывает, что для женщин не существует возраста. Голливудская актриса, которая в свои 60 выглядит значительно моложе, поделилась на своей странице в Instagram откровенным снимком, который однозначно понравился ее "фолловерам".

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На снимке Шэрон Стоун раскованно и уверенно позирует, лежа на диване в эффектном наряде. На ней был черный комбинезон с открытыми плечами. Поверх него актриса надела трендовое пальто с леопардовым принтом, которое сексуально припустила, обнажив ключицы. Эффектный образ 60-летней Шэрон Стоун дополнили черные туфли на высоких каблуках и красный маникюр.

Шерон Стоун
Шэрон Стоун / Instagram / @sharonstone

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Шерон Стоун Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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