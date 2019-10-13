61-летний Алек Болдуин и его беременная жена рассекретили пол будущего ребенка: фото

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Алек Болдуин и Хилария
Алек Болдуин и Хилария / www.gettyimages.com

61-летний голливудский актер Алек Болдуин и его 35-летняя жена Хилария рассекретили пол своего будущего ребенка. Сделала это звездная пара очень интересным способом.

В мире все больше набирает популярность американская традиция – устраивать вечеринку, чтобы узнать пол будущего ребенка. Вместо праздничного торта или большого шарика, семейство Болдуин придумало другую идею и сообщило об этом своим четырем детям.

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Хилария опубликовала трогательный ролик на своей инстаграм-странице, где показала комнату с четырьмя детскими колясками, где лежали куклы в пеленках. Как планировали звездные родители, дети должны были одновременно достать игрушку и узнать, кто у них будет – брат или сестра. Самой первой справилась 5-летняя Кармен, которая увидела, что кукла имеет розовый наряд.

"Это девочка!" – закричала дочь Хиларии и Алека.

 

Как известно, у жены Алека Болдуина весной 2019 года произошел выкидыш. Хилария очень тяжело пережила потерю нерожденного ребенка. Тогда после обследования врачи заявили, что шансов выжить у малыша очень мало.

Сейчас Хилария, снова забеременела, чувствует себя хорошо и готовится к рождению пятого ребенка. "Когда у вас много детей, 6 минут похожи на 6 месяцев беременности", – добавила она.

 

Кто такой Алек Болдуин?
Голливудский актер, снявшийся в десятках фильмов. Наиболее известными его работами являются "Присяжная", "Прелюдия к поцелую", "Перл-Харбор", "30 потрясений", "Жасмин". До 2002 года Болдуин был женат на актрисе Ким Бейсингер, от которой имеет совершеннолетнего дочь. В 2012 году знаменитость официально оформил отношения с тренером по йоге Хиларией Томас. Пара воспитывает 4 детей и готовится к рождению пятого.

Также у Алека Болдуина есть 23-летняя дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бэсинджер.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Звездные дети Звездные мамы
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