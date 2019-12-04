63-летняя сестра Майкла Джексона поразила идеальной фигурой на прогулке: фото

Певица Ла Тойя Джексон, которая является старшей сестрой Майкла и Джанет Джексонов, попала в объективы папарацци во время вечерней прогулки в Беверли-Хиллз и поразила своей стройной фигурой.

Об этом пишет издание Daily Mail. 63-летняя певица и сестра покойной поп-звезды Майкла Джексон продемонстрировала свою тонкую фигуру в приталенном черном спортивном костюме.

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Ла Тойя дополнила свой образ вьетнамками, поскольку вышла из салона красоты, и держала на плечах оранжевую сумку. Ее "аутфит" завершили пара солнцезащитных очков-авиаторов, шляпа и яркая красная помада.



Ла Тойя Джексон / Backgrid



Ла Тойя Джексон / Backgrid

Такой же образ Ла Тойя Джейсон повторила накануне, 18 ноября, в Берлине. Добавим, что певица выглядит роскошно на свой возраст, демонстрируя стройную фигуру. Но в течение последних выходов сестра Майкла Джексона часто пытается спрятать себя от внимания папарацци под шляпой и очками.



Ла Тойя Джексон / Getty Images



Ла Тойя Джексон / Getty Images