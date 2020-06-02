Ровно 67 лет назад Елизавета II стала королевой Великобритании. По случаю этой даты Букингемский дворец распространил фотографию, на которой изображена Ее Величество в молодом возрасте.

На официальной странице дворца в Инстаграме появилась чрезвычайная архивная фотография. Королева Елизавета II в очередной раз удивила своих поклонников роскошным видом.

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Молодая Елизавета II

На фотографии Ее Величество изображена в 27-летнем возрасте. Она одета в изысканный королевский наряд. В кадре видим женщину, которая за время своего правления пережила много потрясений, но никогда не опускала рук и не вызывала никаких сомнений у британского народа.

Коронация Елизаветы II

Ее Величество короновали 2 июня 1953 года. Знаменательное событие состоялось в Вестминстерском аббатстве, которое устанавливалось для каждой коронации, начиная с 1066 года. Елизавета II стала тридцать девятым правителем Великобритании.

Коронация – религиозная и торжественная церемония, которая обычно длится почти три часа. Остается неизменной уже более 1000 лет.