6 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
6 апреля 2019 года чтят святых Иакова и Захара. Этот день также посвящен подготовке к великому празднику Благовещения.
Именины сегодня отмечают: Артем, Захар, Петр, Яков.
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Народные приметы на 6 апреля
– Если ночью не слишком холодно, то весна будет ранней.
– Теплая ночь – примета того, что весна быстро придет.
– Снег растаял до Благовещения – значит, в этом году снегопадов больше не будет.
– В ночь на Благовещение надо вывесить мокрое полотенце. Если оно высохнет до утра – жди богатого урожая. Если останется мокрым – примета к тому, что летом будет неурожай.
– Потеплело на улице – жди морозов. Однако они долго не продержатся, и очень скоро наступит лето.
– Сон с 5 на 6 апреля не сбывается.
Что можно делать 6 апреля
1. В этот день надо сделать всю важную работу, которую вы давно запланировали сделать.
2. Если незамужняя девушка в этот день отправиться в храм на всенощную, то в этом году она обязательно выйдет замуж.
Что нельзя делать 6 апреля
1. Не употребляйте в этот день грубую и жирную пищу, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.