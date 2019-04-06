6 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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6 апреля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 6 апреля / unsplash.com

6 апреля 2019 года чтят святых Иакова и Захара. Этот день также посвящен подготовке к великому празднику Благовещения.

Именины сегодня отмечают: Артем, Захар, Петр, Яков.

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Народные приметы на 6 апреля

– Если ночью не слишком холодно, то весна будет ранней.

– Теплая ночь – примета того, что весна быстро придет.

– Снег растаял до Благовещения – значит, в этом году снегопадов больше не будет.

– В ночь на Благовещение надо вывесить мокрое полотенце. Если оно высохнет до утра – жди богатого урожая. Если останется мокрым – примета к тому, что летом будет неурожай.

– Потеплело на улице – жди морозов. Однако они долго не продержатся, и очень скоро наступит лето.

– Сон с 5 на 6 апреля не сбывается.

Что можно делать 6 апреля

1. В этот день надо сделать всю важную работу, которую вы давно запланировали сделать.

2. Если незамужняя девушка в этот день отправиться в храм на всенощную, то в этом году она обязательно выйдет замуж.

Что нельзя делать 6 апреля

1. Не употребляйте в этот день грубую и жирную пищу, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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