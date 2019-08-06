6 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

6 августа в народном календаре чтят память двух святых – Бориса и Глеба, сыновей киевского князя Владимира Святославовича, которые были убиты в 1015 году своим старшим братом Святополком во время борьбы за власть.

Именины сегодня празднуют: Анатолий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Роман, Кристина, Николай.

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Народные приметы на 6 августа

– Ясный солнечный закат в день Бориса и Глеба – лето будет ясным и без осадков.

– Если купец в этот день успешно продает свой товар, то весь год у него будут водиться деньги.

– Если зацвела черемуха – ожидайте двухнедельного похолодания.

Что можно делать 6 августа

1. Сегодня до восхода солнца нужно пересчитать все свои деньги. Это обещает успех в будущих делах.

Что нельзя делать 6 августа

1. На Бориса и Глеба запрещено выезжать работать в поле, иначе может произойти сильный пожар.