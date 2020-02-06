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6 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 6 февраля / unsplash.com

6 февраля в народном календаре отмечают память блаженной Ксении. Она быстро стала вдовой и после смерти мужа посвятила свою жизнь Богу, вымаливая прощение для покойного мужа. Впоследствии, Господь подарил ей умение исцелять и предсказывать будущее других.

Именины сегодня празднуют: Денис, Ксения, Оксана, Тимофей.

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Народные приметы на 6 февраля

– Вьюга и метель – к неурожаю.

– Какая погода 6 февраля, такой и будет весна.

– Безветренная погода в этот день – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.

Что можно делать 6 февраля

1. Если в этот день вам приснился плохой сон, то его рекомендуют обязательно кому-то рассказать, чтобы он не стал реальным.

Что нельзя делать 6 февраля

1. День блаженной Ксении считается тяжелым. Наши бабушки и дедушки советуют не шить, не вязать, а также не стричь волосы и ногти.

2. Чтобы не накликать похороны, не вяжите в этот день узлы.

3. Чтобы не заболеть, не перестеляйте в этот день постель.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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