6 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в это день
6 июня 2019 года православные христиане отмечают Вознесение Господне. В этот день официально завершается празднование Пасхи. На Вознесение христиане перестанут здороваться словами "Христос Воскрес! Воистину Воскрес!".
Вознесение Господне отмечают на сороковой день после Пасхи и ежегодно дата этого праздника меняется. В 2019 году Вознесение Господне приходится на четверг, 6 июня.
Именины сегодня отмечают: Григорий, Иван, Никита, Степан, Федор.
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Народные приметы на 6 июня
– Утренняя роса в этот день считается целебной. Если пройтись босиком, можно избавиться от различных болезней.
– Если на Вознесение на улице жара, значит можно купаться в любых водоемах и не бояться заболеть. Холод и дождь означают, что урожай будет плохим, домашний скот заболеет. Такая погода предвещает дожди в течение 6 недель.
– Солнечная погода даст знак земледельцам сеять злаки, ведь урожай будет хорошим.
Вознесение Господне
Что можно делать 6 июня
1. В этот день нужно держать в душе мир и покой.
2. Посвятите этот день молитве и духовному просветлению.
3. Проведите Вознесения Гоподне в кругу семьи.
Что нельзя делать 6 июня
1. Постарайтесь не ссориться с близкими людим, при желании сделайте для них что-то хорошее.
2. Церковь не рекомендует в этот день заниматься тяжелым трудом.
3. Запрещалось бросать мусор и плевать на улицу, потому что "можно попасть в Христа, приходит у дома под видом нищих".