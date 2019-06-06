6 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в это день

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6 июня 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 6 июня / ukr.segodnya.ua

6 июня 2019 года православные христиане отмечают Вознесение Господне. В этот день официально завершается празднование Пасхи. На Вознесение христиане перестанут здороваться словами "Христос Воскрес! Воистину Воскрес!".

Вознесение Господне отмечают на сороковой день после Пасхи и ежегодно дата этого праздника меняется. В 2019 году Вознесение Господне приходится на четверг, 6 июня.

Именины сегодня отмечают: Григорий, Иван, Никита, Степан, Федор.

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Народные приметы на 6 июня

– Утренняя роса в этот день считается целебной. Если пройтись босиком, можно избавиться от различных болезней.

– Если на Вознесение на улице жара, значит можно купаться в любых водоемах и не бояться заболеть. Холод и дождь означают, что урожай будет плохим, домашний скот заболеет. Такая погода предвещает дожди в течение 6 недель.

– Солнечная погода даст знак земледельцам сеять злаки, ведь урожай будет хорошим.

Вознесіння Господнє
Вознесение Господне

Что можно делать 6 июня

1. В этот день нужно держать в душе мир и покой.

2. Посвятите этот день молитве и духовному просветлению.

3. Проведите Вознесения Гоподне в кругу семьи.

Что нельзя делать 6 июня

1. Постарайтесь не ссориться с близкими людим, при желании сделайте для них что-то хорошее.

2. Церковь не рекомендует в этот день заниматься тяжелым трудом.

3. Запрещалось бросать мусор и плевать на улицу, потому что "можно попасть в Христа, приходит у дома под видом нищих".

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Теги: LifeStyle Традиции Религия
Источник: LifeStyle 24
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