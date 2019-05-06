6 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

6 мая 2019 года празднуют День святого Юрия. Он является покровителем земледелия и скотоводства у всех христианских народов. Считается, что на Юрия "весна сходит на землю", а святой в этот день "отмыкает землю". В этот день происходит первый в году выгон скота на пастбище. Гонят скот святой вербой, которую святили на Вербное воскресенье.

Именины сегодня празднуют: Валерий, Иван, Георгий, Александр.

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Народные приметы на 6 мая

– Если слышен голос птицы – плохая примета на урожай.

– Редьку надо сеять на Юрия, чтобы была сочной.

– Если на Юрия будет буря, то будет мокрое лето.

– Закуковала кукушка к Юрию – на плохой урожай.

– Если майские жуки появляются в большом количестве, то это признак хорошего урожая на просо.

– Если много майских жуков весной, то лето будет хорошее, не очень дождливое.

– Если жуки появились рано, еще в апреле, то мая жди дождливого.

– По одуванчику можно узнать погоду, потому что перед похолоданием цветочки у этого растения всегда закрываются.

Что можно делать 6 мая

1. Наши предки в этот день до восхода солнца собирали росу и больные промывали ею глаза, девушки умывались ею, чтобы быть красивыми, старшие люди мочили голову в росу "чтобы не болела", а хозяйки кропили этой росой домашнюю птицу – "чтобы плодились цыплята".

Что нельзя делать 6 мая

1. После Юрия нельзя сеять мак, тыкву и кукурузу, потому что поздно и почти ничего не родит, малый урожай будет.