Мальта очень красивая страна, хотя и небольшая. Средиземноморский климат, природа, уникальные исторические памятники помогли этой стране стать одним из самых популярных курортов в Европе. Что стоит увидеть на Мальте и куда наведаться – читайте в нашем материале.

Мальта радует туристов не только теплым морем, но и красивейшей природой и памятниками архитектуры. Развитая инфраструктура, разнообразные развлечения для туристов делают пребывание на Мальте комфортным и незабываемым, информирует 24 канал. Читайте также Сербия туристическая: 8 невероятных локаций Что посмотреть на Мальте Валлетта В Валлетте надо побывать каждому туристу. Это "сердце" страны, поэтому местные говорят: "Если вы не были в Валлетте, то вы не были на Мальте". Город небольшой, его можно обойти за несколько часов.

Невероятная Валлетта Находясь там стоит обратить внимание на красивый фонтан Triton Fountain. На главной пешеходной улице Валетты Republic Street есть множество интересных магазинов и кафе. Гуляя по этой улице вы сможете найти главную достопримечательность Валетты – Собор Святого Иоанна. Советуем вам туда зайти, ведь он вас сильно впечатлит.

Собор Святого Иоанна в Валлетте Нижние сады Баракка Нижние сады Баракка расположены в городе Валлетта. Здесь гораздо спокойнее и тише, чем в Верхних садах, где больше туристов и местных жителей. Кроме того, сама атмосфера этого места отлично подходит для медитаций, размышлений о жизни, спокойного любования морским пейзажем, и, конечно, для красивых фотосессий.

Нижние сады Баракка Голубая лагуна на острове Комино Комино – это небольшой остров, который известен всем своей Голубой лагуной. Советуем вам отправиться на этот остров утром. Таким образом вы сможете насладиться кристально чистой бирюзовой водой и белым песком. Голубая лагуна считается самым красивым местом на мальтийском архипелаге.

Голубая лагуна на Мальте Интересно 10 фото из Дубая, от которых отпадает челюсть Собор Святого Павла в Мдине Собор Святого Павла – католический собор в мальтийском городе Мдина. Кафедральный собор построен в XII веке на месте, где по преданию первый епископ Мальты Публий, встретил апостола Павла, который высадился на острове после кораблекрушения. В соборе Святого Павла можно не только помолиться, но и полюбоваться многочисленными предметами убранства.

Собор Святого Павла в Мдине Голубой грот Голубой грот считается также одной из самых популярных туристических достопримечательностей Мальты. Лучше поехать сюда в первой половине дня и обязательно зарезервировать экскурсию на лодке. Вас ждут незабываемые ощущения от посещения 43-метровой пещеры с кристально-прозрачной водой, которая позволяет увидеть дно на десятки метров ниже.

Голубой грот впечатлит каждого туриста Музей Casa Rocca Piccola Дом-музей Casa Rocca Piccola расположен на Republic Street в Валлетте. Всего в доме около 50 комнат, но туристам покажут 12, включая 2 столовые комнаты, молитвенную комнату, 4 спальни, библиотеку и еще несколько залов. Комнаты дворца хранят много старинных ценностей. По ним можно проследить состояние владельцев дома. Во многих оформленных помещениях находится старинная мебель, на стенах висят картины, представлена большая библиотека.

В этом музее вас изрядно впечатлит внутренний дворик Внутреннее море Гоцо Внутреннее море Гоцо, которое мальтийцы называют Каура – это лагуна с морской водой на острове Гоцо. Она сформировалась в геологическом разломе в известняке морской пещеры, свод которой обрушился. Французский исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто говорил, что во Внутреннем море Гоцо он совершил одно из десяти своих лучших подводных погружений.