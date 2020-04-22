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70-летний актер Ричард Гир третий раз стал отцом, – СМИ

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Ричард Гир в третий раз стал отцом / Фото из открытых источников

Популярный американский киноактер Ричард Гир в очередной раз стал отцом. Жена актера Алехандра Силва родила сына.

Информация о пополнении в звездной семье появилась в испанском таблоиде HOLA!. Новость о рождении сына супруги решили не разглашать.

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В разговоре с журналистами близкий друг семьи рассказал, что супруги с сыном находятся сейчас на самоизоляции в своем ранчо в Паунд-Ридж недалеко от Нью-Йорка. Имя новорожденного сына пока не разглашается.

37-летняя жена родила актеру второго сына в совместном браке. Американо-испанская пара обручилась в апреле 2018 года, а уже в феврале 2019 года у супругов появился сын Александр.


Ричард Гир с женой Алехандрой

Актер Ричард Гир воспитывает 20-летнего сына Гомера, который родился в браке с актрисой Кэри Лоуэлл. В Алехандры есть семилетний сын Альберт от первого мужа бизнесмена Говинда Фриланда.

Брак с Алехандрой Силвой для Ричарда Гира стал третьим. Впервые актер женился в 1991 году на модели Синди Кроуфорд, однако уже в 1995 году супруги развелись. Через 7 лет актер женился на актрисе Кэри Лоуэлл, которая в 2000 году родила ему первенца. После 14 лет супружеской жизни в 2016 году Лоуэлл и Гир расстались.

Что известно о романе Гира и Силвы?Ричард Гир и Алехандра Силва долгое время скрывали свой роман. Согласно данным западных СМИ, они начали встречаться в 2014 году. Уже через 4 года влюбленные решили официально узаконить свои отношения. Ричард и Алехандра устроили закрытую свадебную церемонию в собственном доме в Нью-Йорке, куда пригласили самых близких родственников и друзей.

Автор: Юлия Турелык
Теги: Голливуд LifeStyle Звездные родители Звездные дети Кино
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