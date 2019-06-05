71-летняя мама Илона Маска засветилась в костюме от украинского бренда

Популярная южно-африканско-канадская модель и мама знаменитого миллиардера Илона Маска примерила наряды от украинского бренда. 71-летняя Мэй Маск пришла в костюме от Darja Donezz на светское мероприятие, посвященное здоровью.

У Мэй Маск можно поучиться всему – здоровому образу жизни, общественной активности, воспитанию детей и, конечно, идеальном чувству стиля. В свои 71 женщина уверенно принимает участие в модных показах, снимается для обложек глянца и выступает спикером на светских событиях.

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На одном из мероприятий, которое состоялось на днях в Нью-Йорке и было посвящено здоровью, мама известного на весь мир изобретателя Илона Маска появилась в белом брючном костюме от украинской марки Darja Donezz. Лацканы, карманы и рукава пиджака украшали небольшие рюши, которые были на несколько тонов темнее одежды.

Стоит отметить, что Мэй Маск не первый раз выбирает стильные "луки" от того же украинского бренда. Несколько дней перед тем она примерила стильный комбинезон из денима, фотографии в котором опубликовала на своей странице в Instagram.