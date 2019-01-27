71-летняя Нина Матвиенко энергично станцевала со своей внучкой: волшебное видео

Украинская певица Нина Матвиенко в очередной раз доказывает, что возраст – не помеха для развлечений. 71-летняя артистка энергично станцевала со своей 3-летней внучкой, названной в ее честь.

Волшебным семейным видео поделилась дочь народной артистки Украины – Тоня Матвиенко, которая является активным Instagram-блогером. Звездная мама в очередной раз похвасталась семейной идиллией, показав праздничные посиделки.

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На видео видно, как 71-летняя Нина Матвиенко ритмично танцует со своей внучкой. Артистка держит малыша за руки и вместе с ней подпрыгивает. Кроме этого, Нина Матвиенко дала импровизированный урок танца для маленькой Антонины, которая не сдерживала своего восторга от энергичного развлечения и пыталась воплотить советы звездной бабушки.

Своеобразный хореографический мастер-класс 71-летняя звезда сделала на кухне. Аккомпанировал зажигательным танцам Арсен Мирзоян, который наигрывал мелодию на губной гармошке. При этом певица Тоня Матвиенко ела салат и наблюдала за развлечениями.

Отметим, что певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поженились в 2017 году. За год до этого в звездной пары родилась дочь, которую, по семейной традиции, назвали Антониной. Кроме этого, супруги воспитывают еще одну дочь звезды – Ульяну, которая, вероятно, снимала зажигательные танцы своих родственников.