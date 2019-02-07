7 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

7 февраля 2019 года чествуют святителя Григория Богослова. В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-Зимоуказатель. Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анатолий, Борис, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Петр, Степан.

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Народные приметы на 7 февраля

– Снег выпал в день Григория – очередная зима придет нескоро.

– Синицы весело щебечут во дворе – ждите сильных морозов.

– Сильный снегопад – к ранней осени.

– Разлили молоко – ждите радостную весть совсем скоро.

Народные приметы на Григория

Что можно делать 7 февраля

1. В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако не хвалитесь, ибо они не зачтутся.

2. Подарить 7 февраля женщине цветы – к счастью.

3. Торговцам в этот день нужно взять кусочек сахара и носить в кармане, чтобы торговля была удачной.

Что нельзя делать 7 февраля

1. Не выходите в этот день из дома без особой надобности.

2. Не рекомендуется в этот день тяжело работать.