7 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

86 Читати новину українською
7 февраля 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 7 февраля 2019
Что можно и нельзя делать 7 февраля / yandex.ua

7 февраля 2019 года чествуют святителя Григория Богослова. В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-Зимоуказатель. Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анатолий, Борис, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Петр, Степан.

Читайте также: Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка

Народные приметы на 7 февраля

– Снег выпал в день Григория – очередная зима придет нескоро.

– Синицы весело щебечут во дворе – ждите сильных морозов.

– Сильный снегопад – к ранней осени.

– Разлили молоко – ждите радостную весть совсем скоро.

Григорія

Народные приметы на Григория

Что можно делать 7 февраля

1. В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако не хвалитесь, ибо они не зачтутся.

2. Подарить 7 февраля женщине цветы – к счастью.

3. Торговцам в этот день нужно взять кусочек сахара и носить в кармане, чтобы торговля была удачной.

Что нельзя делать 7 февраля

1. Не выходите в этот день из дома без особой надобности.

2. Не рекомендуется в этот день тяжело работать.

blog_ava
Гороскоп на 7 февраля для всех знаков зодиака
сегодня
822
Теги: Новости культуры LifeStyle Традиции
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Интересные факты о Дане Балане, которые вы могли не знать
6 февраля 15:06 Интересные факты о Дане Балане, которые вы могли не знать
422
7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
6 февраля 14:45 7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
119
Лукбук, прет-а-порте и мультибренд: что означают модные термины
6 февраля 09:03 Лукбук, прет-а-порте и мультибренд: что означают модные термины
Юлія Турелик 262
Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
5 февраля 12:06 Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
112
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
5 февраля 09:59 Китайский Новый год 2019: особенности празднования
Настя Сукач 34620
Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
4 февраля 18:00 Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
118
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук