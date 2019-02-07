7 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 февраля 2019 года чествуют святителя Григория Богослова. В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-Зимоуказатель. Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году.
Именины сегодня празднуют: Александр, Анатолий, Борис, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Петр, Степан.
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Народные приметы на 7 февраля
– Снег выпал в день Григория – очередная зима придет нескоро.
– Синицы весело щебечут во дворе – ждите сильных морозов.
– Сильный снегопад – к ранней осени.
– Разлили молоко – ждите радостную весть совсем скоро.
Народные приметы на Григория
Что можно делать 7 февраля
1. В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако не хвалитесь, ибо они не зачтутся.
2. Подарить 7 февраля женщине цветы – к счастью.
3. Торговцам в этот день нужно взять кусочек сахара и носить в кармане, чтобы торговля была удачной.
Что нельзя делать 7 февраля
1. Не выходите в этот день из дома без особой надобности.
2. Не рекомендуется в этот день тяжело работать.
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