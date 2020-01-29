7 познавательных и интересных книг, которые Сергей Притула прочитал на отдыхе

Телеведущий Сергей Притула – известный интеллектуал в украинском шоу-бизнесе. Он не скрывает, что в свободное время любит читать книги и приучает к этому своего сына Дмитрия. Какие же издания шоумен перелистывал на отдыхе – узнавайте в подборке.

После Рождества Сергей Притула и его семья отправились на долгожданный отдых. Там шоумен прочитал немало книг различных жанров – от исторических романов до стихотворных сборников. Поэтому, вернувшись в гастрольные будни, он поделился с поклонниками впечатлениями.

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7 книг, которые прочитал Сергей Притула на отдыхе

"Война двух правд", Вахтанг Кипиани

"Вахтанг Кипиани собрал десятки статей, которые прекрасно иллюстрируют украинско-польские отношения от начала прошлого века и до сих пор. Отношения украинцев и поляков трудно назвать добрососедскими и книга в полной мере дает ответ на вопрос: "Почему?" Несмотря на то, что я считал себя неплохо подкованным в этой теме, оказалось, что во многих моментах мои знания являются поверхностными... Эта книга открыла мне глаза на большой пласт отношений Литвы и украинских националистов... Она является обязательной для прочтения тем, кто позиционирует себя украинским политиком. Так или иначе, мы заинтересованы в хороших отношениях с Польшей", – поделился Сергей Притула.

"Анатомия солдата" Гарри Паркер

"Роман пера офицера британской армии, который успел повоевать в Ираке и в Афганистане. Вплоть до момента, пока не взорвался и не лишился двух ног. В книге описывается этот эпизод через призму оценки событий со стороны двух сторон: военных НАТО и их врагов – талибов. Роман отличается от других необычным изложением событий. Они описываются не от имени непосредственных участников-людей, а от имени неодушевленных предметов, которые являются свидетелями всего ужаса боевых действий: трубки аппарата искусственного дыхания, воткнутой в горло офицера, придорожного камня, взрывчатки, велосипеда, бронежилета и так далее. Читается на одном дыхании. Местами вызывает зависть. В чем именно, объяснять не буду".

"Тамплиеры", Сергей Жадан

"Когда этот сборник увидел свет, мне все друзья рекомендовали его прочитать. Но поступил так, как в свое время с книгами Коэльо или Шкляра – выдержал паузу, чтобы чьи-то впечатления не исказили собственную оценку, и спокойно "впитал" в себя каждую букву под тихий плеск морских волн. На стих "Я знав священника, який був у полоні" на глазах были слезы. Когда читал "Вони навіть можуть жити в різних містах", кожа напоминала муравейник. читал некоторые стихи сам, потом читал жене. Потом сидели и молчали об одном и то же".

"Человек бежит над пропастью", Иван Багряный

"Как такое случилось, что когда во времена своей юности я, затаив дыхание прочитал "Тигроловы" и "Сад Гефсиманский", пропустил это произведение – я не знаю! Но может так и надо было. Чтобы еще больше оценить величие автора, его непревзойденный стиль , когда ты представляешь ту боль, которую пронизывает сердце от осознания всего ужаса, пережитого украинцами, когда наша земля стала ареной выяснения отношений двух тоталитарных режимов. Дайте своим детям прочитать этот роман как можно скорее".

"Указатели лидеру: мысли митрополита Андрея Шептицкого"

"Друзья с Украинского Католического университета подарили эту книгу с цитатами митрополита и с комментариями украинцев, ныне живущих. Спойлерить не буду. Скажу только, что, несмотря на огромное восхищение Шептицким в кругах украинской интеллигенции, мне кажется, что его фигура является очень недооцененной в более широких слоях населения. Учитывая вклад митрополита Андрея в формирование и сохранение украинской идентичности и влечение к самоорганизации, ему должен был бы стоять памятник в каждом городе".

"Мудрая кошка Варшава", Яна Опарий

"Книга не совсем "мальчишеская". Хотя страдание украинок на заработках в Польше – тема, которая, видимо, не имеет гендерного окраса. Ведь кто бы не подавался в трудовую эмиграцию, должен осознавать, что там будет несладко. Однако у автора замечательное чувство юмора . И это спасает во время чтения".

"Человек в поисках настоящего смысла", Виктор Франкл

"Эта книга на этапе прочтения, но впечатление произвела еще на первых 30-ти страницах. Автор пережил Освенцим. И описывает те зверства не просто как живой свидетель событий, а человек, рассматривает жизнь концлагеря сквозь призму своей профессии – психиатрии".



Сергей Притула посоветовал книги для прочтения / Facebook / @serhiyprytula