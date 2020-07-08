8 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 июля в народном календаре отмечают День Петра и Февронии. В народе эти святые почитались как покровители супружеской любви и счастья. Принято молиться именно этим святым ради семейного счастья.
Именины сегодня празднуют: Василий, Денис, Петр, Федор.
Читайте также Петров пост 2020: календарь питания на каждый день
Народные приметы на 8 июля
– С севера дует холодный ветер, то вскоре придут прояснения.
– Жаркий день – тепло продержится еще 40 дней, после чего начнется осенняя погода.
– Несколько дней сильный ветер, тогда стоит готовиться к ливням.
– Если на Петра и Февронию, 8 июля, купец будет работать бок о бок с женой весь день, то в семье весь год будет достаток.
– Если в небе видны ласточки, то лето будет солнечным.
– Если слышите глухой гром, то ближайшие дни будет дождить.
Что можно делать 8 июля
- Сегодня все, кто хотят крепкую и любящую семью, должны молиться святым, которые помогут найти достойную пару.
Что нельзя делать 8 июля
- В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.