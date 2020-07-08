8 июля в народном календаре отмечают День Петра и Февронии. В народе эти святые почитались как покровители супружеской любви и счастья. Принято молиться именно этим святым ради семейного счастья.

Именины сегодня празднуют: Василий, Денис, Петр, Федор.

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Народные приметы на 8 июля

– С севера дует холодный ветер, то вскоре придут прояснения.

– Жаркий день – тепло продержится еще 40 дней, после чего начнется осенняя погода.

– Несколько дней сильный ветер, тогда стоит готовиться к ливням.

– Если на Петра и Февронию, 8 июля, купец будет работать бок о бок с женой весь день, то в семье весь год будет достаток.

– Если в небе видны ласточки, то лето будет солнечным.

– Если слышите глухой гром, то ближайшие дни будет дождить.

Что можно делать 8 июля

Сегодня все, кто хотят крепкую и любящую семью, должны молиться святым, которые помогут найти достойную пару.

Что нельзя делать 8 июля