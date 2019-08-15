81-летняя актриса Джейн Фонда стала представительницей спортивного бренда

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Джейн Фонда
Джейн Фонда / Instagram / @kamenskux

Несмотря на свой довольно зрелый возраст, американская актриса и модель Джейн Фонда согласилась стать лицом спортивного бренда. Таким образом она хочет доказать поклонникам, что даже 81 год – не помеха для того, чтобы стать на путь здорового образа жизни.

О том, что 81-летняя Джейн Фонда начала сотрудничать со спортивным брендом, сообщает издание Just Jared. Звезда программы "Grace and Frankie", а также многих фильмов, выпустила коллекцию спортивной одежды, которая будет доступна к покупке на платформе Evine.

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Джейн Фонда представила свою коллекцию спортивной одежды в рамках выставки под названием Magic Fashion Tradeshow, которая проходит в Лас-Вегасе.

Таким образом актриса хочет доказать поклонникам, что даже в 81 год можно находить время для разработки одежды для спортивных занятий, а также для самих тренировок. Стоит добавить, что в 80-х годах Джейн Фонда была настоящим гуру по аэробике, поэтому со спортом она на "ты".

В ее коллекцию входят наряды с трендовым леопардовым принтом, а также одежда в неоновых оттенках. Однако на презентации звезда американского кино появилась в черном спортивном костюме с яркими вставками салатового цвета.

Джейн Фонда
Джейн Фонда / Фото Just Jared 

 

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Теги: LifeStyle Голливуд
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