81-летнюю Джейн Фонду арестовали за протест в Вашингтоне: подробности

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Джейн Фонда
Джейн Фонда / Instagram / @janefonda

Популярная американская актриса и модель была арестована полицией Вашингтона за то, что организовала акцию протеста. На 81-летнюю Джейн Фонда надели наручники и увезли в участок.

Об инциденте, случившемся в Вашингтоне в пятницу, 11 октября, сообщает издание CNN.

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Как отмечается в источнике, актриса Джейн Фонда вместе с 16 активистами протестировала на ступенях Капитолия. Акция, во главе которой стояла известная голливудская звезда, была организована в рамках инициативы под названием актрисы Fire Drill Fridays. Она заключается в том, чтобы устраивать протесты по пятницам.

На такое движение 81-летнюю Фонду вдохновила 16-летняя Грета Тунберг. Девушка, которая является эко-активисткой, бастовала в школе по пятницам, после чего школьники со всего мира поддержали ее аналогичным жестом. Таким образом они хотели привлечь внимание политиков к проблемам климата в мире.

Я переехала в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы быть ближе к эпицентру борьбы за наш климат. Каждую пятницу вплоть до января я буду возглавлять еженедельные демонстрации на Капитолийском холме, требуя, чтобы наши политические лидеры приняли меры для решения чрезвычайной ситуации с климатом, в которой мы находимся,
– заявила Джейн Фонда.

Стоит добавить, что 1 июня 2017 года Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. После этого американцев еще больше насторожила ситуация с климатическим кризисом.

Именно поэтому звезда фильма "Если свекровь – монстр" поддержала Грету и ее фанатов, призвав своих сторонников присоединиться к забастовкам. Однако местная полиция не оценила такой пикет знаменитости. Работники полиции оперативно прибыли на место происшествия, надели на Джей Фонду наручники и увели к патрульному автомобилю.

 

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Теги: Новости США Экология Голливуд LifeStyle
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