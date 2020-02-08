8 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

8 февраля в народе почитают память Федора Студита. В народном календаре этот день считается очень таинственной датой. Считается, что именно 8 февраля умершие родственники посещают дома, в которых раньше жили. Поэтому в этот день стоит пойти в церковь и помолиться за усопших.

Именины сегодня отмечают: Федора, Аркадия.

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Народные приметы на 8 февраля

– Если на Федора Студита вы увидели мертвого человека, то обязательно в углы дома необходимо побрызгать святой водой. Такую процедуру можно сделать, даже если вам просто приснился покойник.

– Чтобы покойные люди не беспокоили вас, то у входной двери повесьте пучок рябины или крапивы. По поверью, эти растения отпугивают злых духов.

– В этот день гадают на погоду. Для этого надо рассыпать горсть гороха на тарелку и слушать: если он звонко ударился, то скоро наступят морозы. Если звук глухой, то можно ожидать снегопада.

– безветренный и ясный день – весна будет теплой и наступит быстро.

Что мржно делать 8 февраля

1. В этот день надо помолиться за всех умерших родственников.

Что нельзя делать 8 февраля

1. Не рекомендуется в этот день смотреть на небо, ведь если вы увидите падающую звезду – это будет предвещать в будущем болезни.

2. Сегодня можно легко получить сглаз, поэтому желательно носить на себе оберег.