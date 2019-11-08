8 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

8 ноября отмечают день святого Великомученика Димитрия. Его чествование в Украине началось сразу после принятия крещения Киевской Руси. Он открыто учил жителей города христианской вере и искоренял дурные привычки.

В народе говорят, что святой Дмитрий приносит зиму. Следовательно, даже если еще тепло и солнечно, встречают день в теплой одежде. По поверью, Дмитрий золотым ключом закрывает землю.

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Ключи он будет держать у себя до тех пор, пока за ними не придет святой Юрий (6 мая) и не откроет землю. Также этим днем завершается сезон свадеб. Если какая-то девушка осталась не засватана, то год для нее считается потерянным.

Именины 8 ноября празднуют: Дмитрий.

Народные приметы на 8 ноября

– День на Дмитрия без снега – зима придет поздно.

– Снег и мороз – весна будет поздняя и холодная.

– Если на Дмитрия дождь, то на Введение снега будет по колени.

– Земля замерзла и дует холодный ветер – до Нового года снега не будет.

– Теплая и ясная погода – весна наступит быстро.

– Выпал снег – ноябрь будет холодным и морозным.

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Что можно делать 8 ноября

1. Молиться святому Дмитрию о предоставлении помощи, мужества и терпения и об исцелении болезни глаз.

2. Сажать чеснок надо до Дмитрия – тогда он много принесет урожая.

Что нельзя делать 8 ноября

1. Нельзя договариваться о свадьбе и проводить сватовство. Это связано с тем, что 8 ноября заканчивается сезон свадеб. Люди начинают готовиться к Рождественскому посту.

2. После Дмитрия не рекомендуется выгонять на пастбище скот. Старожилы говорят, что рогатый скот подвергается нападениям волков и других хищников. Поэтому, после 8 ноября скот должен оставаться в хлеву.

3. Нельзя в этот день шить, заниматься ткачеством и вязать.