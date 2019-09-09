9 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 сентября в народном календаре памяти Пимена Великого – христианского святого, почитаемого в лике преподобных.
Именины сегодня отмечают: Анфиса, Савва.
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Народные приметы на 9 сентября
– Большой урожай рябины – к сырой осени и холодной зиме.
– Гром прогремел – тепло продержится еще долго.
– Многие желудей на дубе – к суровой зиме.
Что можно делать 9 сентября
1. Астрологи советуют в этот день загадать самое сокровенное желание.
Что нельзя делать 9 сентября
1. Сегодня ни в коем случае ничего нельзя поднимать с перекрестка.
2. Не занимайте в этот день никому деньги, ведь их вернут вам нескоро.
3. Не стойте в этот день долго на пороге, чтобы не навлечь в дом беду.
4. Не совершайте в этот день больших покупок – радости они вам не принесут.
5. Нельзя в этот день свататься – к распаду пары.