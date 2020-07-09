9 июля в народном календаре почитается память святого Давида Солунского, который жил в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия.

Именины сегодня празднуют: Вероника, Давид.

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Народные приметы на 9 июля

– Жаркая погода – будет еще примерно 40 жарких дней с засухой и без осадков.

– Засуха 9 июля – до осени грибов не будет.

– Если мыши и свиньи 9 июля начинают есть сено – ждите плохого покоса.

– Солнечный день на Давида – хорошая погода продержится вплоть до осени.

– Если необходимо 9 июля занять денег, то положите в карман траву земляники и тогда можете идти просить в долг.

Сегодня всем рекомендовано есть землянику

Что можно делать 9 июля

Беременным женщинам надо носить землянику в кармане, чтобы роды были легкими. Земляникой можно лечить язвы в этот день.

Что нельзя делать 9 июля