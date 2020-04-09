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9 апреля – какой сегодняпраздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 9 апреля / unsplash.com

9 апреля в народном календаре отмечается день святой Матроны. Безработные женщины молятся в этот день святой и просят ее помочь им найти достойную работу.

Именины сегодня празднуют: Александр, Ян, Матрона.

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Народные приметы на 9 апреля

– Иней и туман утром – год будет очень урожайным.

– Сны с 8 на 9 апреля не пустые, но рассказывать их другим нельзя. Сновидение, которое приснилось днем 9 апреля, может осуществиться через две недели.

Что можно делать 9 апреля

1. В этот день можно использовать весеннюю воду для лечения заболеваний и снятия сглаза.

Что нельзя делать 9 апреля

1. В этот день ни с кем нельзя сильно ссориться, ведь помириться будет очень трудно.

2. Нельзя на Матроны планировать поездки и самому куда-то ехать. Сегодня рекомендуется остаться дома.

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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