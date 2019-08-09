9 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 августа в народном календаре отмечают праздник великомученика и целителя Пантелеймона.
Именины сегодня празднуют: Георгий, Николай, Савва.
Читайте также: С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
Народные приметы на 9 августа
– Все травы, собранные 9 августа, обладают целебными свойствами.
– Муравьи заделывают входы в муравейники – вскоре будет дождь
– Сильно стрекочут и прыгают кузнечики – примета к тому, что погода будет ясной и сухой.
Что можно делать 9 августа
1. Сегодня хороший день для решения семейных вопросов.
2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.
Что нельзя делать 9 августа
1. Сегодня нельзя играть в лотареи и азартные игры.
2. Избегайте в этот день авантюр и рискованных приключений.
Источник: LifeStyle 24
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии