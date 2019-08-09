9 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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9 августа 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 9 августа / Фото из открытых источников

9 августа в народном календаре отмечают праздник великомученика и целителя Пантелеймона.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Николай, Савва.

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Народные приметы на 9 августа

– Все травы, собранные 9 августа, обладают целебными свойствами.

– Муравьи заделывают входы в муравейники – вскоре будет дождь

– Сильно стрекочут и прыгают кузнечики – примета к тому, что погода будет ясной и сухой.

Что можно делать 9 августа

1. Сегодня хороший день для решения семейных вопросов.

2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.

Что нельзя делать 9 августа

1. Сегодня нельзя играть в лотареи и азартные игры.

2. Избегайте в этот день авантюр и рискованных приключений.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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