9 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

9 июня 2019 года в народном календаре отмечают день Федоры. В народе верили, что в этот день можно с легкостью изменить свою жизнь.

Именины сегодня отмечают: Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр.

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Народные приметы на 9 июня

– Утром очень душно – будет дождь ближайшее время.

– Если день ясный, и появились дождевые черви – будет дождь.

– Первый летний туман пал на Федорин день – к урожаю грибов.

– Дятел громко стучит в погожий день, значит, будет дождь.

Что можно делать 9 июня

1. Чтобы привлечь в свою жизнь счастье, девушкам рекомендуется надевать белые сарафаны.

Что нельзя делать 9 июня

1. Этот день в народе называют колючим языком. Сегодня запрещается женщинам и девушкам разговаривать друг с другом, ведь, по приметам, это обещает большую беду.

2. В этот день нельзя ни с кем ссориться.

3. Сегодня нельзя подметать дом, ведь, по народным верованиям, в доме начнутся проблемы.