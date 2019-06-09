9 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 июня 2019 года в народном календаре отмечают день Федоры. В народе верили, что в этот день можно с легкостью изменить свою жизнь.
Именины сегодня отмечают: Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр.
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Народные приметы на 9 июня
– Утром очень душно – будет дождь ближайшее время.
– Если день ясный, и появились дождевые черви – будет дождь.
– Первый летний туман пал на Федорин день – к урожаю грибов.
– Дятел громко стучит в погожий день, значит, будет дождь.
Что можно делать 9 июня
1. Чтобы привлечь в свою жизнь счастье, девушкам рекомендуется надевать белые сарафаны.
Что нельзя делать 9 июня
1. Этот день в народе называют колючим языком. Сегодня запрещается женщинам и девушкам разговаривать друг с другом, ведь, по приметам, это обещает большую беду.
2. В этот день нельзя ни с кем ссориться.
3. Сегодня нельзя подметать дом, ведь, по народным верованиям, в доме начнутся проблемы.