Адель поразила стройностью на светском мероприятии: как изменилась певица

31-летняя британская поп-певица продолжает работать над своей внешностью. В сети подняли шквал обсуждения новые фотографии звезды, сделанные во время частной вечеринки Бейонсе и Jay-Z . На них видно, что певица похудела еще больше.

С того времени, как Адель начала кропотливую работу над собственным телом, знаменитость не осуществила ни одного публичного выхода. Именно поэтому поклонникам остается лишь догадываться, насколько серьезными являются изменения во внешности кумира. Однако звездные коллеги добавляют масла в огонь, публикуя фотографии с заметно похудевшей исполнительницей.

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На днях певица Бейонсе вместе с мужем рэпером Jay-Z устроила шумную вечеринку для самых больших звезд Голливуда. На светский вечер пришла и 31-летняя Адель, которая не является большой поклонницей подобных мероприятий. Одна из гостей популярная польская телеведущая Кинга Русин опубликовала снимок с исполнительницей во время закрытой вечеринки.

Эксклюзивный кадр быстро разлетелся по сети и вызвал немалый резонанс. На фото трудно узнать ту пышнотелую Адель, которая покорила сердца слушателей по всему миру. На мероприятие она пришла в довольно провокативный образе с анималистичным принтом. На певице облегающее леопардовое платье от бренда Ralph&Russo, расшитое камнями. Наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости, а насыщенный вечерний макияж – выразительные черты похудевшего лица.

Напомним, что причиной таких радикальных изменений во внешности Адель стал вовсе не болезненный развод с мужем, как предполагали в сети. Звезда решила позаботиться о своем здоровье, чтобы стать самой лучшей мамой для своего единственного сына: "Во время похудения единственной целью Адель было стать как можно здоровее. Это никогда не касалось потери килограммов ради красоты".

Сма Адель призналась, что на протяжении того времени, как она тщательно следит за своим здоровьем, ей удалось избавиться от 45 лишних килограммов. Предлагаем сравнить, как изменилась певица в течение последнего года.

Как изменилась певица в течение последнего года