Адвокат актера Эльман Пашаев обнародовал новое заявление, где указал, что его слова о непризнании вины в трагической ДТП в Москве были неправильно поняты. По его словам, о признании вины во время допроса ничего не говорилось, а актер говорил только о транспорте.

На прошлой неделе в сети появилась резонансная информация о том, что киноактер Михаил Ефремов, который стал причиной ДТП в Москве, будучи в нетрезвом состоянии, не признает своей вины. Ранее он вроде подтверждал свою вину и даже хотел финансово помочь семье погибшего в аварии Сергея Захарова, а также взять под свое опекунство его детей.

Стоит вспомнить Михаил Ефремов отказался признать вину в трагической ДТП в Москве

"Подробнее ничего объяснять не буду – это преждевременно, то есть это преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", – говорилось в заявлении адвоката Пашаева.

Впоследствии в российском агентстве ТАСС появилась новая информация, где адвокат отметил что его неправильно поняли. Ефремов вроде "признает, что произошла авария с его машиной", но сам вопрос о признании вины в совершении ДТП во время допроса вообще не поднимался.

Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла авария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек,

– сообщил Пашаев.

Что известно о ДТП с Ефремовым?

Трагическая авария произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. Во время аварии актер вылетел на встречную полосу и врезался в фургон доставки продуктов, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. От сложных травм мужчина скончался в больнице на следующее утро.

Медицинское обследование показало, что в крови Ефремова был алкоголь. Сейчас актеру избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа. По информации различных СМИ, мужчина сильно переживал трагедию, публиковал в сети обращение с извинениями, отказывался есть и видеться с кем-либо. Большую поддержку ему высказал его сын, в то время как дочь осуждала. Недавно в сети также появилась информация, что мужчина вроде бы пережил сердечный приступ.