Главные события лета в Киеве: афиша, где провести время с родными

Наконец дождались! Впереди целых три месяца для удовольствия. Лето — это тот сезон, когда все кажется ярче и интереснее, но нам все же удалось выделить самые громкие события, которые ожидают вас уже с 3 июня.

Не теряйте времени и отмечайте в своем календаре лучшие мероприятия в столице Украины в этом сезоне!

Афиша мероприятий в Киеве летом 2019 года

Бумбокс Family Show

Арт-завод Платформа

5 июня, 19:00

Стоимость: 799 гривен

Уже совсем скоро начнется лето – это время путешествий, приключений и музыкальных фестивалей под открытым небом. И здесь "Бумбокс" решили шокировать поклонников неожиданным заявлением: этим летом они не будут играть ни на одном из многочисленных мероприятий. Но в начале летнего сезона организуют большой сольный концерт на арт-заводе "Платформа", который удивит всех. В чем заключаются его главные отличия? Считайте сами: фотовыставка, посвященная истории группы; мастер-класс по игре на барабанах от Александра Люлякина; продажу мерча от "Бумбокс" Family Show, автограф-сессия, диджей-сет. Впервые в Киеве прозвучат несколько песен из нового альбома "Таємний код", группа представит свой новый состав и пригласит на сцену звездных гостей. Готовьтесь, потому что лето начнется с любви, тепла и музыки "Бумбокс".



Бумбокс Family Show

Videozhara

Арт-завод "Платформа"

8-9 июня, 12:00

Стоимость: 449-1899 гривен

Двухдневный фестиваль Videozhara – это долгожданная встреча известных блогеров с их фанатами. Максимально хайповое событие для всех желающих выйти из виртуального мира, наполнить выходные драйвом, первыми узнать о новостях и будущих трендах дружественного YouTube-комьюнити. На этот раз организаторы превзошли все ожидания и подготовили нечто особенное: 9 сцен для выступлений блогеров и музыкантов; около 15 тематических площадок и более 600 звезд YouTube и Instagram, среди которых: XO Life, Катя Адушкин, Елена Венум, Влад Бумага "А4", Настя Гонцул, Halber, Pupsi Kira, Eugene Sagaz и многие другие! Готовьте свои плакаты для автографов, а телефоны для бесконечных Stories в социальных сетях – это лето начинается с безудержной энергии на арт-заводе "Платформа"!



Videozhara

Interpol

Зеленый Театр

12 июня, 20:00

Стоимость: 1290 гривен

Трудно представить период нулевых с гранж-музыкой и творчеством Nirvana и Radiohead без влияния американской группы Interpol. Именно они воскресили моду на уже позабытый в Великобритании пост-панк, достигли вершины музыкальных чартов и открыли путь в будущее многим коллективам, которых вдохновило творчество нью-йоркской четверки. Потому что Interpol – это секс, это стиль, это драйв, энергия ночного города, красные фонари проезжающих автомобилей, любви в бетонно-железных джунглях. В Украину музыканты приедут не с пустыми руками, а с презентацией новой пластинки Marauder, которая, по словам фронтмена коллектива Пола Бэнкса, "доставляет удовольствие каждой песней". Ждем с нетерпением, впервые в Украине – Interpol!



Interpol

MARUV

Stereo Plaza

14 июня, 20:00

Стоимость: 590-2990 гривен

Проекту MARUV еще не исполнилось и двух лет, но певица уже неоднократно становилась причиной новостей и источником слухов для журналистов телеканалов, музыкальных изданий и lifestyle-медиа. Ее называют украинской поп-иконой современности: сексуальная, смелая, искренняя, скандальная, провокационная – и с этим соглашается армия поклонников, которой MARUV обеспечил клип на песню Drunk Groove (более 111 миллионов просмотров на YouTube). Сейчас фанаты готовятся штурмовать киевский клуб Stereo Plaza, чтобы попасть на дебютный сольный концерт MARUV, где певица исполнит такие хиты, как Stories, Black Water и, наверное, несколько сюрпризов, включая самые свежие треки.



MARUV

The Chemical Brothers

МВЦ

15 июня, 20:00

Стоимость: 150-4999 гривен

Не хочется в очередной раз говорить, что на Украину все чаще обращают внимание всемирно известные музыканты, которым ранее не было до нас дела, но это факт. И это радует, ведь иначе у нас даже не было возможности анонсировать выступление The Chemical Brothers – столь известного и влиятельного коллектива, что рассказывать об их биографию или творческие успехи кажется издевательством перед их поклонниками. Это громкий come back, потому что впервые с сольным выступлением четырехкратные обладатели премии Grammy выступали в Украине 12 лет назад – это значит, что энергия live-шоу британцев вновь погрузит весь Международный выставочный центр и его посетителей в уникальный электронно-музыкальный перформанс.



The Chemical Brothers

Tokio Hotel

Atlas

17 июня, 20:00

Стоимость: 1399-2999 гривен

Десятки миллионов проданных экземпляров альбомов, сотни полученных музыкальных премий, безумная армия преданных фанатов и бесконечное чувство ностальгии по прошлому. 17 июня Tokio Hotel приедут в украинскую столицу с концертом в клубе Atlas. Этj музыкальное путешествие начнется с 2001 года, сделает обязательный пит-стоп в 2007-м и вернется к современности. Фаны Tokio Hotel пережили множество музыкальных перевоплощений в творчестве своих кумиров, но в этом году есть сразу несколько оснований, чтобы встретиться: релиз нового альбома Melancholic Paradise и 15-летие концертной деятельности. Какие сюрпризы ждут нас в этот раз? Музыканты постоянно экспериментируют со звучанием и эпатируют живыми выступлениями, поэтому можно не сомневаться, что и в этот раз Tokio Hotel приготовили что-то грандиозное!



Tokio Hotel

UPARK FESTIVAL

SKY Family Park

16-18 июля

Стоимость: 1499-2299 гривен

Каждый раз, когда организаторы UPARK начинают объявлять хедлайнеров своего мероприятия, e украинских меломанов появляется еще несколько причин ожидать начала летнего сезона. Ежегодно на афише фестиваля появляются громкие имена и названия всемирно известных коллективов – достаточно перечислить музыкантов, которые с 16 по 18 июля будут выступать на территории SKY Family Park, чтобы e львиной доли прогрессивных украинwtd загорелись глаза: легендарные Thirty Seconds to Mars, бунтари Die Antwoord, Bring Me The Horizon, Rag'n'Bone Man, Nothing but Thieves, Ivan Dorn, Pale Waves, AJR, SWMRS, MISSIO + десятки разнообразных активностей и причин для празднования крутоuj музыкального события лета. Вас ждет фестивальный рай в сердце украинской столицы.



UPARK FESTIVAL

Лето на ВДНХ

1 июня – 31 августа, с 10:00

В прошлом году проект "Лето на ВДНХ" посетило более двух миллионов киевлян и гостей украинской столицы. Такое количество посетителей позволяет назвать парк популярной локацией для отдыха и семейного досуга на карте как столицы, так и страны в целом. Этим летом в новом сезоне локация возвращается и превращается в главную пикник-зонe города, с выступлениями стендап артистов, музыкальными концертами, DJ-сетами, кинопоказами и многими другими активностями – всего более полусотни локаций для досуга с семьей, друзьями и любимыми. Расписание ивентов и всю необходимую информацию вы можете найти на официальном сайте или на страницах в соцсетях.



Лето на ВДНХ

Кофе Квест Фест

ВДНХ

31 августа – 1 сентября

Кофе – это не просто лучший друг современного человека, который помогает проснуться утром и почувствовать себя бодрым. Это часть настоящей философии и культуры, в которой человек и ароматный напиток вместе становятся создателями уникальных историй. Для каждого, кто любит кофе; для каждого, кого вдохновляет ее культура; для всех специалистов и профессионалов кофейной мастерства – "Кофе Квест Фест"! Это мероприятие в течение двух дней расскажет обо всем, что только может быть связано с миром кофе: бариста примут участие в профессиональных чемпионатах; специалисты в рамках лектория поделятся собственным опытом и секретами бизнеса; а более 50 столичных заведений откроют небольшие филиалы на территории фестиваля. Больше подробностей можно найти на сайте мероприятия и на его страницах в социальных сетях!



Кофе Квест Фест

Фотопространство "Пикник Сад"

ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Работает ежедневно

Вход – бесплатно, корзина для пикника – 490 грн на двоих, 975 грн на четырех

Об этой локации стоит рассказать отдельно. Этим летом на ВДНХ открылось новое insta-пространство "Пикник Сад". Сюда можно прийти, чтобы устроить свой собственный пикник с друзьями, а можно и приобрести корзину для пикника с напитками и вкусными вкусностями на месте. Красивых пейзажей и пледов хватит на всех, ведь суть локации как раз и заключается в том, что все для пикника вы найдете здесь. Ну и, конечно, в "Пикник Сад" можно сделать очень красивые фото для соцсетей.



Фотопростир "Пикник Сад"

