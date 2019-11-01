Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий

Ноябрь готовит для украинской столицы настоящий взрыв невероятных впечатлений, а наша афиша как всегда поможет найти вам то, что нужно. Читайте дальше нашу подборку событий, куда пойти в ноябре в Киеве.

Рассказываем о самых интересных мероприятиях на ноябрь в Киеве.

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Афиша событий в ноябре 2019 в Киеве

Вселенная Тела

ВДНХ, 4-й павильон

31 августа – 1 декабря

Стоимость: 350 гривен

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Вы еще не были на выставке немецкого доктора Гунтера фон Хагенса? Уверены, что вас хотя бы не обошли слухи о проекте, который 31 августа открылся в Киеве. Шокирующая и действительно незабываемая экспозиция двадцать лет подряд путешествует по миру, за это время став всемирно известным феноменом в области науч-попа. Мультимедийные экраны раскроют тайны человеческого организма, а забальзамированные после смерти (они настоящие!) тела продемонстрируют ужасные последствия вредных привычек и тонкости функционирования внутренних органов. Приготовьтесь к тому, что "Вселенная Тела" может изменить ваше представление о здоровье, но вы обязательно запомните этот экспириенс на всю жизнь!



Вселенная Тела

ВДНХ

Выставочный Центр

10:00 – 22:00

Вход: свободный

Афиша и сайт

Для любителей яркого и активного отдыха! Несмотря на завершение летнего сезона "Парк на ВДНХ", сам парк на Выставочном Центре открыт для посещения в любое время года! И организаторам до сих пор есть чем развлечь гостей – попробуйте найти столько разнообразных активностей, с любовью собранных в одном месте: фудкорты, спортивные и детские площадки, музыкальные концерты, кинопросмотры, лекции и мастер-классы, выставки и самые разнообразные мероприятия для гостей и жителей Киева. Немного расскажем о запланированных на ноябрь ивентах: барахолка Кураж Базар пройдет 16 – 17 ноября, а 16 ноября состоится музыкальный фестиваль для студентов Studance. Главный сюрприз: Рождественская Фабрика Грез и елочных украшений будет принимать гостей (как маленьких, так и взрослых) начиная уже со 2 ноября, ведь создавать новогоднее настроение нужно заранее.



ВДНХ

Рождественская Фабрика Грез

ВДНХ, 2-й павильон

2 ноября – 19 января

Стоимость: 200 гривен

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Еще немного, и придет время задуматься о новогодних подарках для близких. Все вокруг начнут готовиться к зимним праздникам, подводить итоги собственного прошлого года и готовить планы на 2020. А "Рождественская фабрика" в очередной раз откроет сказочную резиденцию во 2-м павильоне ВДНХ, чтобы все желающие получили возможность подобрать (или даже сделать самостоятельно!) самые красивые елочные украшения и должным образом подготовить зеленую красавицу к празднованию Нового Года. Дети в восторге от "Фабрики Грез", потому что она заставляет окунуться в волшебную атмосферу сказки, эльфов-работников, Деда Мороза и далекой Лапландии!



Рождественская Фабрика Грез

The Hardkiss: Акустика

Дворец "Украина"

4 ноября, 19:00

Стоимость: 1650-2050 гривен

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Жажда к акустическим концертам в современных украинских исполнителей просыпается ближе к зимним холодам, когда слушатели нуждаются в прекрасных мелодиях, эмоциональном тепле и положительной энергии. Вот и The Hardkiss решили не отставать от трендов, поэтому впервые представят акустические аранжировки собственных песен. 4 ноября в национальном дворце "Украина" состоится эксклюзивный концерт, на котором, благодаря классическим и народным инструментам, давно известные хиты легендарной группы обретут вторую жизнь!



The Hardkiss: Акустика

ПроМова 2019

MonteRay Live Stage

8 ноября, 19:00

Стоимость: 280-400 гривен

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Несмотря на популярность рэп-музыки среди массового слушателя и огромное количество собственных талантов на большой сцене – рэп-фестивали до сих пор остаются редкостью. Где же тогда открывать для себя свежую кровь и молодые таланты? Предлагаем выход: фестиваль "ПроМова", который собирает лучших представителей рифмованного слова из разных городов Украины. В этом году нас порадуют коллективы из Киева, Днепра, Винницы, Луцка, Львова, Николаева, Прилук и Харькова. Главной звездой ивента стал ХАС – участник многочисленных телевизионных талант-шоу. Кроме того, на фестивале можно будет услышать Электромед, Olive Taud, Капитана Смолетт, Ennyday, Ropan и Дядю Вову – одного из самых лирических представителей отечественной сцены.



ПроМова 2019

Друга Ріка

Октябрьский дворец

14 ноября, 19:00

Стоимость: 370-1250 гривен

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14 ноября на сцене Международного центра культуры и искусств "Октябрьский" "Друга Ріка" завершит год тем, с чего начала – Киев снова услышит лучшее из дискографии группы и "Пирамиду" вживую, однако на этот раз песни прозвучат совершенно по-другому – в акустическом звучании. Аккомпанировать музыкантам будет специально приглашенная камерная оркестровая группа.



Друга Ріка

Нервы

Stereo Plaza

17 ноября, 19:00

Стоимость: 700-1290 гривен

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Только не говорите, что раньше не фанатели по творчеству Жени Мильковского и "Нервов", культовой украинской группы и проекта загадочного Юрия "YURA" Бардаша. Удивительно, с какой легкостью культовый музыкальный коллектив за 7 лет засел в сердце, и как их песни бесчисленное количество раз сопровождали нас по жизни. 17 ноября "Нервы" возвращаются в Киев с большим сольным концертом, где презентуют новый альбом "Найдорожче". Ну что, хотите узнать как изменились старые кумиры и чем готовы удивить на этот раз? Тогда встретимся в Stereo Plaza – никаких оправданий!



Нервы

Lord of the Dance

Дворец Украина

19 ноября, 19:00

Стоимость: 450– 4200 гривен

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Иногда сложно даже самому себе объяснить, как танцевальные шоу получают феноменальную мировую славу и благосклонность многочисленных поклонников. Но стоит только раз попасть на выступление той или иной группы танцоров, как все проясняется – это атмосфера настоящего праздника! Калейдоскоп фольклорных мотивов, возможность прикоснуться к иностранной культуре. Это невероятная страсть движений, счастливые эмоции и постоянно растущий музыкальный темп. 19 ноября вы можете стать свидетелем возвращения Lord of the Dance – легендарных ирландских танцоров, которые приедут в Киев с новым потрясающим шоу "Опасные игры"!



Lord of the Dance

Jamala

Октябрьский Дворец

30 ноября, 19:00

Стоимость: 590-2590 гривен

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Десять лет на сцене – это серьезный срок, который нужно отметить соответственно. Поэтому Джамала, как настоящий артист и музыкант, будет праздновать юбилей на сцене Октябрьского Дворца. После того, как она с достоинством представила Украину на песенном конкурсе "Евровидение", и без того известная среди меломанов Джамала достигла вершины отечественного шоу-бизнеса. Программа юбилейного концерта состоит из лучших и наиболее любимых фанатами песен, которых достаточно накопилось за годы творческой деятельности. Великолепная музыка, волшебный вокал Джамалы и разнообразие музыкальных стилей ее дискографии – присоединяйтесь к поздравлениям и наслаждайтесь концертом!



Jamala

ADAM

Клуб Atlas

3 ноября, 19:00

Стоимость: 350-500 гривен

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Украинская неосоул-группа ADAM, которая весной этого года презентовала второй студийный альбом "РОНІМ", отправляется во всеукраинский #ІзіМаніТур. Коллектив выступит в пяти городах: во Львове, Одессе, Днепре, Киеве и Харькове. В Киеве группа побывает 3 ноября, где представит программу из любимых песен "Люба", "Танцюй, мила", "Таку як є", а также совершенно новые композиции, которые войдут в третий альбом под названием #ІзіМані. Не пропустите!



ADAM