Актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов стал отцом во второй раз

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Егор Крутоголов стал отцом во второй раз
Егор Крутоголов стал отцом во второй раз / Instagram / @dizelstudio

Фронтмен и актер "Дизель Студио" Егор Крутоголов стал во второй раз отцом. Его жена Екатерина родила сына во вторник, 8 сентября.

Об этом говорится на официальной странице "Дизель Шоу" в Instagram. Счастливые супруги Крутоголовы решили назвать новорожденного мальчика Максимом – Егор с женой и сыном приянили решение вместе.

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В воскресенье, 8 сентября, в 20:42 Егор Крутоголов написал "семье Дизель": "Катя и я родили! Это мальчик, очень похоже, что мой сын!"... Вес новорожденного "дизеленища" – 3910 г, а рост 57 см,
– говорится в публикации.

Отмечается, что супруга актера Екатерина чувствует себя хорошо и они с ребенком через несколько дней вернутся из больницы домой.

Добавим, супруги живут в браке около 13 лет и воспитывают 9-летнего сына Леву.

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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