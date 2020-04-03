Актер Дуэйн Джонсон с пением учит маленькую дочь мыть руки: милое видео

Знаменитый голливудский актер Дуэйн Джонсон в разгар пандемии коронавируса поделился с поклонниками милым видео, на котором поет для своей дочери и учит ее, как правильно мыть руки.

Звездные родители все чаще делятся фото и видео с детьми на карантине. Они дают рекомендации поклонникам относительно проведения занятий в сложное время, а также показывают, как проходят их будни. Знаменитость Дуэйн Джонсон решил научить свою двухлетнюю дочь Тиану тщательно мыть руки, чтобы не заболеть коронавирусом.

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Милое видео с участием Дуэйна и Тианы, появилось на его личной инстаграм-странице. Девочка сидит в ванной комнате возле раковины в то время, как ее коренастый отец моет руки и поет песенку из мультфильма "Ваяна". Этот ролик менее чем за сутки набрал 16 миллионов просмотров и тысячи восторженных комментариев.

Перед тем, как принять душ, Тиа требует, чтобы я спел рэп-часть моей песни You're Welcome из "Ваяны". Несколько недель назад мы поняли, что это прекрасно развлекает детей, пока они моют руки?

– прокомментировал видео актер.

Отметим, по состоянию на 3 апреля в мире подтвердили 1 018 150 случаев заболевания COVID-19. Болезнь унесла жизни 53 251 человека. 213 226 людям удалось выздороветь. Больше всего больных коронавирусом пока в США. Там их число составляет 245 373 человека.



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