Актер Майкл Дуглас смутил неожиданным заявлением о возможной алкозависимости его детей: детали

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Майкл Дуглас с детьми
Майкл Дуглас с детьми / www.dailymail.co.uk

Голливудский актер Майкл Дуглас поделился переживаниями о судьбе его потомков – 18-летнего Дилана и 15-летней Кэрис. Знаменитость заявил, что подросткам могли передаться гены алко - и наркозависимости.

Как сообщает The Daily Mail, 74-летний Майкл Дуглас не из разговоров знает, что такое алкозависимость. Актер сам прошел курс реабилитации в клинике, а его младший брат умер от передозировки наркотиками. Кроме этого, первенец Майкла Дугласа употреблял героин, после чего парня арестовали за совершенное преступление.

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Я был в реабилитации в 1991 году, возможно, больше из-за алкоголя, но и наркотики были частью зависимости. Я потерял своего брата, а мой старший мальчик провел 7,5 лет в федеральной тюрьме за ненасильственное преступление с наркотиками, однако теперь у него все хорошо,
– отметил Майкл Дуглас.

Голливудская звезда предполагает, что это может свидетельствовать о гене, который передается в его семье из поколения в поколение. Поэтому 74-летний Майкл Дуглас не на шутку обеспокоен судьбой его общих с Кэтрин Зетой-Джонс детей.

"Когда вы узнаете что такое генетика, вы понимаете, что нужно быть более осмотрительным. В моей семье есть ряд зависимостей, поэтому младшие дети следят за этим очень тщательно. Я продолжаю с ними говорить об этом", – признался актер.

 

 

Кто такой Майкл Дуглас?

Родился в 1944 году в семье легендарного актера Кирка Дугласа и актрисы Дайане Дилл. После окончания колледжа Майкл продолжил дело родителей. Проявить себя ему удалось в сериале о полицейских "Улицы Сан-Франциско". После этого он снялся в фильмах "Тайный агент", "Свадебная вечеринка", "Нокаут", "Мой папа псих", "Игра", "Основной инстинкт", "Жемчужина Нила", "Уолл-стрит" и др. В 2000 году Майкл Дуглас женился на Кэтрин Зета-Джонс. У пары есть двое детей – 18-летний Дилан и 15-летняя Кэрил. Кроме этого, актер имеет сына от первого брака – 39-летнего Камерона.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Алкоголь Наркотики
Источник: Lifestyle
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