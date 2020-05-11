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Актеры "Квартала 95" "отдубасили" друг друга на камеру: смешное видео

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Участники "Квартала 95" "подрались" на камеру
Участники "Квартала 95" "подрались" на камеру / Коллаж 24 канала

Звезды студии "Квартал 95" показали, как поочередно "наносят удары" друг другу различными предметами. Таким образом актеры во время карантина присоединились к популярному челленджу #BossBitchFightChallenge.

Евгений Кошевой опубликовал на своей инстаграм-странице видеоролик и показал, как комики развлекаются на карантине.

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В своеобразном "поединке" приняли участие кварталовцы Мика Фаталов, Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Юрий Крапов, Владимир Мартынец, Юрий Ткач, Степан Казанин и Юрий Великий.

Видео уже собрало более 255 тысяч просмотров. В частности, один из пользователей под постом написал, что это "видео о первом годе президентства".

квартал 95 Кошовий
Комментарий одного из пользователей под видео / Скриншот инстаграм-страницы@evgenii.koshevoi

Отметим, что эстафету челленджа #BossBitchFightChallenge они получили от девушек из "Женского Квартала". Ранее актрисы опубликовали соответствующее видео, на котором "подрались" друг с другом. И бросили вызов коллегам из "Квартала 95".

Что известно о #BossBitchFightChallenge?
Идея челленджа заключается в том, чтобы, получив виртуальные удары, передать их дальше. При этом обязательно нужно "улететь" именно в том направлении, куда ударил предшественник. В нем уже приняли участие многие звезды, в частности, Камерон Диаз, Скарлетт Йоханссон, Холли Берри и Марго Робби.

Автор: Марина Васильева
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Евгений Кошевой Квартал 95
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