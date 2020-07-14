В озере Пиру, в Калифорнии, нашли тело голливудской актрисы Наи Риверы. На место трагедии приехали родственники погибшей кинозвезды и ее коллеги по сериалу "Хор", которые по-особенному попрощались с ней.

Как сообщает People, голливудские актеры приехали к озеру, которое находится в национальном лесу Лос-Падрес, 13 июля. Звезды пришли к месту, где последний раз видели Наю Риверу живой. Взявшись за руки, они молились, что успели сфотографировать журналисты. Кадр разлетелся во всех американских СМИ и растрогал сеть, а знаменитости призвали присоединиться к молитве за Наю Риверу.

Важно Тело Наи Риверы нашли спасатели: обстоятельства смерти

Уже через несколько часов после этого правоохранители созвали пресс-конференцию и заявили, что нашли тело погибшей актрисы.

Некоторые участники сериала "Хор" действительно пришли к озеру. Полиция позволила им спуститься к краю воды, поскольку это не вредило поискам. Они сплотились и молились за нее. Действительно, вскоре после этого мы нашли тело Наи Риверы,

– заявил шериф.

Что известно о смерти Наи Риверы

Ная Ривера пропала без вести 8 июля. Катер, который арендовала актриса, нашли на озере Пиру. На судне был ее 4-летний сын Джози, который спал на борту и не знал, где его звездная мама.

С тех пор поиски Наи Риверы не прекращались. Осложняло спецоперацию то, что на дне озера растительность и сплетение коры. К поискам 33-летней актрисы присоединился и отец звезды, который нырял вместе со спасателями. На месте трагедии дежурила полиция, которая не допускала прессу к водоему. Сейчас тело Найи Риверы нашли, а родственники готовятся к похоронам.

Правоохранители предполагают, что катер Наи Риверы отнесло подводным течением, когда звезда отдыхала в воде с сыном. Актриса спасла маленького Джози, вернув его на судно, однако не смогла сама выбраться из воды. Смерть звезды сериала "Хор" квалифицируют, как несчастный случай.

Сериал "Хор": интересные факты о ленту

Сериал "Хор" имеет бешеную популярность в США и мире. По сюжету, школьники записываются в кружок по вокалу и выступают с хором "Новые направления". Однако, как это часто бывает в голливудских лентах, история подростков запутана и полна жизненными перипетиями, которые те пытаются преодолеть. В сериале можно увидеть и юношеские переживания, трудности в отношениях и сопротивление команды школьников, которая стремится закрыть кружок.

Главные роли в телепроекте получили актеры Дианна Агрон, Кристофер Колфер, Лиа Мишель, Кевин МакХейл, Кори Монтейт, Эмбер Райли, Марк Саллинг, Мэттью Моррисон, Джейма Мейс и Джейн Линч. Ная Ривера сыграла в сериале "Хор" Сантану Лопес. Лента выходила на экран с 2009 года, а последние эпизоды презентовали в 2015-ом.

Смотрите трейлер к сериалу "Хор": видео