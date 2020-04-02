Актеры популярного фильма "Заражение" обратились к зрителям относительно коронавируса

Американский фильм "Заражение" 2011 года во вспышку пандемии коронавируса в мире немало поразил зрителей своей правдоподобностью событий. Актеры из фильма решили воспользоваться этим моментом и обратиться к поклонникам с призывом беречь себя, как никогда раньше.

Голливудские киноактеры Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет, Дженнифер Эль и Лоренс Фишберн вместе с учеными Колумбийского университета записали видеоролик о COVID-19, где посоветовали, как защитить себя и родных во время пандемии. Об этом сообщают на BBC.

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Мойте руки так, будто от этого зависит ваша жизнь или жизнь любимых людей. Или жизнь тех, кого вы, возможно, не знаете, но они все равно заслуживают вашего внимания,

– рассказывает в видео Кейт Уинслет, при этом тщательно вымывая руки.

Wash your hands like your life depends on it. Because it does. Contagion star Kate Winslet explains how something as simple as using soap and water for 20 seconds can help #ControlTheContagion. Head to https://t.co/sUXphCOoDY for more info. #publichealth #ColumbiaSPH pic.twitter.com/7u9SeJjA6n — ColumbiaPublicHealth (@ColumbiaMSPH) March 27, 2020

Что касается Мэтта Дэймона, то он рассказал, что социальная дистанция между людьми сейчас крайне важна и нужна. Такого же мнения придерживается и Лоренс Фишберн.

You’ve seen it everywhere, but there’s a reason. Contagion star Matt Damon explains why #SocialDistancing is the most critical thing you can do right now. Then head to https://t.co/sUXphD602y to find out more. #ControlTheContagion #publichealth #ColumbiaSPH pic.twitter.com/3pHHbdfuOc — ColumbiaPublicHealth (@ColumbiaMSPH) March 27, 2020

The virus in Contagion was fictional, but #COVID19 is real. Contagion star Laurence Fishburne explains what he learned from his role in the movie, and why #socialdistancing is the most critical thing we can do to #ControlTheContagion. Head to https://t.co/sUXphD602y for more. pic.twitter.com/5S0OCnm0x0 — ColumbiaPublicHealth (@ColumbiaMSPH) March 27, 2020

Актриса Дженнифер Эль также рассказала, как мы можем помочь сегодня врачам и ученым.

Vaccines take time, but they are what is going to solve #COVID19. Hear from Contagion star Jennifer Ehle on how we can help our health professionals and scientists #ControlTheContagion. Then head to https://t.co/sUXphD602y for more. #publichealth #ColumbiaSPH pic.twitter.com/jTBggD22pH — ColumbiaPublicHealth (@ColumbiaMSPH) March 27, 2020

Напомним, что медицинский консультант Ян Липкин из фильма "Заражение" 25 марта заявил, что заболел коронавирусом. Несмотря на ироничность ситуации, глава Центра инфекций и иммунитета Колумбийского университета отметил, что больным может стать любой желающий независимо от финансовых доходов, расы или религии, если не соблюдать элементарных праил гигиены и безопасности. Звезда фильма "Заражение" Гвинет Пэлтроу тоже не остались в стороне от событий в мире и была поражена, насколько сюжет фильма схож с реальностью.

Что известно о фильме "Заражение"?Режиссером фантастической ленты стал Стивен Содерберг. Сюжет фильма рассказывает о возникновении и вспышке ранее неизвестного вируса, начавшегося в Китае. Всемирная организация здравоохранения пытается помешать распространению смертельного вируса, который стремительно уносит жизни сотен тысяч людей. Ученые пытаются как можно быстрее найти лекарство и вакцину от болезни, возлагая на это собственную жизнь.

Добавим, что по состоянию на 1 апреля выявили более 912 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них более 45 тысяч умерли. В то же время почти 192 тысячи больных выздоровели. Лидером по количеству инфицированных является США.