Актеры популярного фильма "Заражение" обратились к зрителям относительно коронавируса
Американский фильм "Заражение" 2011 года во вспышку пандемии коронавируса в мире немало поразил зрителей своей правдоподобностью событий. Актеры из фильма решили воспользоваться этим моментом и обратиться к поклонникам с призывом беречь себя, как никогда раньше.
Голливудские киноактеры Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет, Дженнифер Эль и Лоренс Фишберн вместе с учеными Колумбийского университета записали видеоролик о COVID-19, где посоветовали, как защитить себя и родных во время пандемии. Об этом сообщают на BBC.
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Мойте руки так, будто от этого зависит ваша жизнь или жизнь любимых людей. Или жизнь тех, кого вы, возможно, не знаете, но они все равно заслуживают вашего внимания,
– рассказывает в видео Кейт Уинслет, при этом тщательно вымывая руки.
Что касается Мэтта Дэймона, то он рассказал, что социальная дистанция между людьми сейчас крайне важна и нужна. Такого же мнения придерживается и Лоренс Фишберн.
Актриса Дженнифер Эль также рассказала, как мы можем помочь сегодня врачам и ученым.
Напомним, что медицинский консультант Ян Липкин из фильма "Заражение" 25 марта заявил, что заболел коронавирусом. Несмотря на ироничность ситуации, глава Центра инфекций и иммунитета Колумбийского университета отметил, что больным может стать любой желающий независимо от финансовых доходов, расы или религии, если не соблюдать элементарных праил гигиены и безопасности. Звезда фильма "Заражение" Гвинет Пэлтроу тоже не остались в стороне от событий в мире и была поражена, насколько сюжет фильма схож с реальностью.
Что известно о фильме "Заражение"?Режиссером фантастической ленты стал Стивен Содерберг. Сюжет фильма рассказывает о возникновении и вспышке ранее неизвестного вируса, начавшегося в Китае. Всемирная организация здравоохранения пытается помешать распространению смертельного вируса, который стремительно уносит жизни сотен тысяч людей. Ученые пытаются как можно быстрее найти лекарство и вакцину от болезни, возлагая на это собственную жизнь.
Добавим, что по состоянию на 1 апреля выявили более 912 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них более 45 тысяч умерли. В то же время почти 192 тысячи больных выздоровели. Лидером по количеству инфицированных является США.
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