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Актеры популярного фильма "Заражение" обратились к зрителям относительно коронавируса

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Кадр из фильма "Заражение" / IMDb

Американский фильм "Заражение" 2011 года во вспышку пандемии коронавируса в мире немало поразил зрителей своей правдоподобностью событий. Актеры из фильма решили воспользоваться этим моментом и обратиться к поклонникам с призывом беречь себя, как никогда раньше.

Голливудские киноактеры Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет, Дженнифер Эль и Лоренс Фишберн вместе с учеными Колумбийского университета записали видеоролик о COVID-19, где посоветовали, как защитить себя и родных во время пандемии. Об этом сообщают на BBC.

К теме Сюжет фантастической ленты "Заражение" в сети сравнивают со вспышкой коронавируса

Мойте руки так, будто от этого зависит ваша жизнь или жизнь любимых людей. Или жизнь тех, кого вы, возможно, не знаете, но они все равно заслуживают вашего внимания,
– рассказывает в видео Кейт Уинслет, при этом тщательно вымывая руки.

Что касается Мэтта Дэймона, то он рассказал, что социальная дистанция между людьми сейчас крайне важна и нужна. Такого же мнения придерживается и Лоренс Фишберн.

Актриса Дженнифер Эль также рассказала, как мы можем помочь сегодня врачам и ученым.

Напомним, что медицинский консультант Ян Липкин из фильма "Заражение" 25 марта заявил, что заболел коронавирусом. Несмотря на ироничность ситуации, глава Центра инфекций и иммунитета Колумбийского университета отметил, что больным может стать любой желающий независимо от финансовых доходов, расы или религии, если не соблюдать элементарных праил гигиены и безопасности. Звезда фильма "Заражение" Гвинет Пэлтроу тоже не остались в стороне от событий в мире и была поражена, насколько сюжет фильма схож с реальностью.

Что известно о фильме "Заражение"?Режиссером фантастической ленты стал Стивен Содерберг. Сюжет фильма рассказывает о возникновении и вспышке ранее неизвестного вируса, начавшегося в Китае. Всемирная организация здравоохранения пытается помешать распространению смертельного вируса, который стремительно уносит жизни сотен тысяч людей. Ученые пытаются как можно быстрее найти лекарство и вакцину от болезни, возлагая на это собственную жизнь.

Добавим, что по состоянию на 1 апреля выявили более 912 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них более 45 тысяч умерли. В то же время почти 192 тысячи больных выздоровели. Лидером по количеству инфицированных является США.

Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Голливуд Кино
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