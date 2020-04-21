Актеры сериала "Друзья" дали фанатам возможность посетить съемки нового эпизода: детали
Знаменитые актеры культового сериала "Друзья" присоединились к благотворительному челленджу в поддержку борьбы с коронавирусом. Тот, кто пожертвует больше средств, сможет посетить съемки нового эпизода сериала.
Во время пандемии COVID-19 многие люди пытаются приобщиться к борьбе. Среди них и всемирно известные актеры и исполнители. Звезды одного из самых популярных сериалов "Друзья" поддержали флэшмоб #AllinChallenge. Об этом Дженнифер Энистон сообщила на личной странице в инстаграме.
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Для того, чтобы сделать благотворительный взнос, необходимо перейти на сайт fanatics.com и пожертвовать "все, что можете". Тот, кто отдаст наибольшую сумму, получит возможность лично встретиться с "Друзьями".
Мы также решили присоединиться к #AllinChallenge. Цель челленджа – обеспечить малообеспеченных американцев продуктами во время пандемии. Не пропустите возможность стать нашими гостями в павильоне, где мы будем снимать наше воссоединение,
– написала Дженнифер в публикации.
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