Актеры сериала "Друзья" дали фанатам возможность посетить съемки нового эпизода: детали

Знаменитые актеры культового сериала "Друзья" присоединились к благотворительному челленджу в поддержку борьбы с коронавирусом. Тот, кто пожертвует больше средств, сможет посетить съемки нового эпизода сериала.

Во время пандемии COVID-19 многие люди пытаются приобщиться к борьбе. Среди них и всемирно известные актеры и исполнители. Звезды одного из самых популярных сериалов "Друзья" поддержали флэшмоб #AllinChallenge. Об этом Дженнифер Энистон сообщила на личной странице в инстаграме.

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Для того, чтобы сделать благотворительный взнос, необходимо перейти на сайт fanatics.com и пожертвовать "все, что можете". Тот, кто отдаст наибольшую сумму, получит возможность лично встретиться с "Друзьями".

Мы также решили присоединиться к #AllinChallenge. Цель челленджа – обеспечить малообеспеченных американцев продуктами во время пандемии. Не пропустите возможность стать нашими гостями в павильоне, где мы будем снимать наше воссоединение,

– написала Дженнифер в публикации.

Отметим, по состоянию на 21 апреля в мире зафиксировано 2 537 077 случаев коронавирусной болезни, из которых 175 772 летальных. Удалось выздороветь 686 215 пациентам. Для уменьшения риска инфицирования необходимо оставаться дома, а при первых симптомах заболевания – обращаться к врачу.