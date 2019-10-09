Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реабилитационную клинику с парезом, – СМИ

Российская актриса Анастасия Заворотнюк несмотря на неутешительные прогнозы медиков продолжает лечение. Сейчас звезду сериала "Моя прекрасная няня" госпитализировали в реабилитационной клинике. У актрисы обнаружен парез правой части тела.

Как говорится в сообщении телеграмм-канала Mash, состояние Анастасии Заворотнюк остается крайне тяжелым. Родственники актрисы перевели ее из Европейского медицинского центра в реабилитационную клинику, которая специализируется на восстановлении тяжелобольных пациентов.

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Журналисты узнали от инсайдеров, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружили парез – паралич правой руки. Знаменитая россиянка уже начала процедуры, которые помогают ей восстановить движение конечности. В то же время Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться, а упражнения в воде она выполняет только с помощью медсестер.

Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике... Из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Для восстановления ей проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, стало известно, что родственники Анастасии Заворотнюк не оставляют ее одну в клинике. Муж и мама актрисы поочередно присматривают за ней. В то же время клинику, в которой находится Анастасия Заворотнюк, усиленно охраняют, а у госпиталя дежурит карета скорой помощи.

Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк

Еще в августе 2019 года все отечественные и российские СМИ заявили, что у 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Вероятной причиной недуга назвали инъекции красоты, для изготовления которых использовали стволовые клетки. Тогда историю Анастасии Заворотнюк сравнили с Жанной Фриске, которая тоже имела такую ​​процедуру и начала лечение рака мозга сразу после рождения сына.

Кроме этого, инсайдеры утверждали, что Анастасия Заворотнюк незадолго до госпитализации жаловалась на сильную головную боль, после чего внезапно покинула свой элитный особняк. Актриса обратилась за помощью к врачам Германии и Польши, однако состояние его здоровья ухудшилось. По неофициальным данным, именно хирургическое вмешательство (трепанация черепа) привело к критическому состоянию Анастасии Заворотнюк.

В течение месяца звезда сериала "Моя прекрасная няня" находилась в Европейском медицинском центре, что в Москве. Из-за желания журналистов попасть в госпиталь и получить эксклюзивные фото Анастасии Заворотнюк, охрану клиники усилили. Тогда же в СМИ появилась информация о том, что актриса впала в глубокую кому, а врачи предполагают, что ей осталось жить всего несколько дней. Родственники и представители знаменитости отказывались комментировать резонансные новости о ее болезни. Только на днях менеджер актрисы опроверг информацию о ее смерти и призвал журналистов не спекулировать на этой теме.