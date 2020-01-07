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Актриса Хлоя Севиньи впервые станет мамой в 45 лет

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Актриса Хлоя Севиньи впервые станет мамой в 45 лет / www.gettyimages.com

Все больше представителей мирового шоу-бизнеса доказывают то, что никогда не поздно стать родителями. Так, очередной радостной новостью поделилась актриса Хлоя Севиньи, которая ожидает рождения первенца в 45 лет.

Об этом сообщает издание TMZ, которое распространило фото беременной Хлои Севиньи в облегающем платье, которое подчеркнуло округлившийся живот звезды. Будущая мама пришла на кинопремию Gotham Independent Film Awards в Нью-Йорке.

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Как подсчитали редакторы источника, актриса сейчас на пятом месяце беременности. Отцом первенца Севиньи является галерист Синиша Макович, с которым Хлои встречается больше года.

 

К слову, на днях стало известно о еще одной новоиспеченной маме. Голливудская актриса Камерон Диаз родила первого ребенка – девочку Реддикс – в 47 лет. Известно, что актрисе удалось забеременеть благодаря искусственному оплодотворению.

"Мы так счастливы и благодарны начать новое десятилетие с объявления о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью", – поделилась с поклонниками в инстаграме Камерон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cameron Diaz (@camerondiaz)

 

Что известно о Хлое Севиньи?Хлои получила признание после выхода фильма "Парни не плачут", где она сыграла роль возлюбленной главного героя по имени Брэндон – Ланы. Этот фильм принес популярность Севиньи, несколько наград и номинацию на "Оскар". Также одни из самых ярких ее картин – "Американский психопат", "Догвилль" и "Бурый кролик".

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Звездные мамы
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