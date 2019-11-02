Актриса Кара Делевинь и модельер Оливье Рустен снялись голыми для рекламы Balmain (18+)

Известная английская актриса и супермодель в очередной раз снялась для провокационной рекламе Balmain вместе с ее главным модельером Оливье Рустеном. Для эффектных кадров звезды согласились раздеться догола.

Эффектные и в то же время провокационные кадры со съемок новой рекламной кампании Balmain модельер бренда Оливье Рустен опубликовал на своей странице в инстаграме.

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27-летняя актриса Кара Делевинь в очередной раз составила ему компанию и согласилась на безумную идею съемки французского модельера. На фото и видео, которые он обнародовал сегодня, 2 ноября, звезды целуются, обнимаются обнаженными и играют в известную игру "Правда или действие".

В рекламной съемке Кара Делевинь и Оливье Рустен – влюбленная пара, которые встретили друг друга в Париже и проводят незабываемую ночь вместе. Наготу "влюбленных" на снимках и видео прикрывает лишь один брендированный пакет Balmain. Вероятно, именно в этом моменте скрытый смысл рекламы, однако вряд ли фанаты смогут отвести взгляд от обнаженных Кары и Оливье.



Кара Делевинь и Оливье Рустен / Instagram / @olivier_rousteing