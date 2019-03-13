Актриса Кейт Хадсон похвасталась новым имиджем: эффектное фото

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Кейт Хадсон сменила имидж
Кейт Хадсон сменила имидж / Instagram / @katehudson

Голливудская звезда Кейт Хадсон, которая в октябре в третий раз стала мамой, порадовала поклонников новыми снимками. Актриса продемонстрировала новый имидж, который одобрили в сети.

39-летняя Кейт Хадсон, хоть и взяла паузу в киносъемках, однако не забыла о своем блоге в Instagram. Голливудская актриса активно делится с поклонниками кадрами из частной жизни и удивляет их изменениями во внешности.

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Так, через несколько месяцев после родов Кейт блистала перед камерами в платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Тогда у звезды была короткая стрижка, которая, по мнению сторонников, не идет ей.


Кейт Хадсон на светском мероприятии / Getty Images

Учитывая советы подписчиков блога, Кейт Хадсон решила отрастить волосы. Знаменитость предстала в белом платье с коричневым поясом и с длинными волосами. Новый имидж сразу же вызвал шквал комментариев. "Всегда прекрасна", "Очень красивая", "Вам идет", "Мило и стильно", – написали пользователи сети.

Кто такая Кейт Хадсон?Популярная американская актриса, известная ролями в фильмах "Война невест", "Несносные леди", "Модная мамочка", "Золото дураков", "Как избавиться от парня за 10 дней". В 2000 году Кейт Хадсон впервые вышла замуж за Криса Робинсона, однако в 2007 году их брак распался. Впоследствии актриса имела отношения с солистом группы Muse Мэттью Беллами. От двух мужчин у Кейт Хадсон есть сыновья.

Сейчас Кейт Хадсон находится в отношениях с музыкантом Дэнни Фудзикавой, с которым у них общая дочь Рони Роуз. Девочку назвали в честь дедушки звезды.

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Теги: LifeStyle Голливуд Красота
Источник: LifeStyle 24
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