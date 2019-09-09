Актриса Ольга Куриленко показала эротическое фото в купальнике

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Ольга Куриленко в сексуальной съемке
Ольга Куриленко в сексуальной съемке / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко потрясла сеть. Звезда опубликовала эротическое фото, которое уже успело взбудоражить инстаграм.

Минибикини, сексуальные снимки в бассейне или соблазнительные корсеты – Ольга Куриленко любит делиться с поклонниками откровенными снимками, демонстрируя всем свою роскошную фигуру. Однако на днях актриса превзошла себя: в блоге она разместила очень горячее фото, которое взбудоражило сеть.

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Перед камерой звезда Ольга Куриленко предстала в купальнике, который едва прикрывал ее грудь. Еще большей пикантности съемке добавляла локация: голливудская звезда позировала на деревянном столе возле бассейна.

Скучаю по отдыху,
– игриво написала Ольга Куриленко под фото.

Автором сексуальной фотографии был фотограф Патрис ван Мальдер. Именно он пополнил портфолио украинской красавицы Ольги Куриленко роскошными снимками в купальниках. Сама съемка прошла в августе 2019 года во Франции и уже успела наделать шума среди пользователей сети.

"Какая безупречная женщина! У вас самое совершенное тело, что я видел", "Очень сексуально", "Ольга, вы такая красивая и удивительная во всем, что делаете", "Как богиня!" – написали пораженные пользователи Сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Patrice van Malder (@vanmalder)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Patrice van Malder (@vanmalder)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Patrice van Malder (@vanmalder)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Patrice van Malder (@vanmalder)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Ольга Куриленко
Источник: LifeStyle 24
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