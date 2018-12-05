Актрису Хлою Морец застали за страстными поцелуями с моделью: фотофакт
На днях сеть взбудоражили снимки, сделанные папарацци на улицах вечернего Малибу. На кадрах видно, как голливудская актриса Хлоя Морец страстно целует девушку.
Поклонники звезды не успели потужить по ее отношениям с Бруклином Бекхэмом, как голливудская блондинка закрутила роман с другими знаменитостями. Так, в середине августа Хлоя Морец сходила на романтическое свидание с актером фильма "Бегущий в лабиринте" Диланом О'Брайеном. Теперь же звезда решила разнообразить свою личную жизнь.
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Как сообщает The Daily Mail, Хлоя Морец начала встречаться с 27-летней американской моделью Кейт Харрисон. Новоиспеченную пару заметили папарацци на улицах Малибу. Знаменитости не скрывали своих чувств: посреди улицы Хлоя и Кейт обнимались и страстно целовались.
К слову, Хлоя Морец недавно сыграла роль подростка, которая влюбляется в девушку. Следовательно, в сети предполагают, что роман с моделью может быть обычным пиаром фильма "Перевоспитание Камерон Пост".
Смотрите трейлер к фильму "Перевоспитание Камерон Пост" (видео):
Напомним, по данным западных СМИ, 19-летний Бруклин Бекхэм уже планировал жениться на 21-летней Хлое Морец, как весной в СМИ появились фотографии, на которых парень целовался с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд. О разрыве отношений ни Морец, ни Бруклин так и не объявляли. Но уже в мае актрису заметили в компании нового парня – актера Алекса Роу.
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