Актрису Хлою Морец застали за страстными поцелуями с моделью: фотофакт

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Хлоя Морец закрутила новый роман
Хлоя Морец закрутила новый роман / www.vrak.tv

На днях сеть взбудоражили снимки, сделанные папарацци на улицах вечернего Малибу. На кадрах видно, как голливудская актриса Хлоя Морец страстно целует девушку.

Поклонники звезды не успели потужить по ее отношениям с Бруклином Бекхэмом, как голливудская блондинка закрутила роман с другими знаменитостями. Так, в середине августа Хлоя Морец сходила на романтическое свидание с актером фильма "Бегущий в лабиринте" Диланом О'Брайеном. Теперь же звезда решила разнообразить свою личную жизнь.

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Как сообщает The Daily Mail, Хлоя Морец начала встречаться с 27-летней американской моделью Кейт Харрисон. Новоиспеченную пару заметили папарацци на улицах Малибу. Знаменитости не скрывали своих чувств: посреди улицы Хлоя и Кейт обнимались и страстно целовались.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений News of stars (@newsofs) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GT YAP (@canimbenvenus) 

 

К слову, Хлоя Морец недавно сыграла роль подростка, которая влюбляется в девушку. Следовательно, в сети предполагают, что роман с моделью может быть обычным пиаром фильма "Перевоспитание Камерон Пост".

Смотрите трейлер к фильму "Перевоспитание Камерон Пост" (видео):

 

Напомним, по данным западных СМИ, 19-летний Бруклин Бекхэм уже планировал жениться на 21-летней Хлое Морец, как весной в СМИ появились фотографии, на которых парень целовался с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд. О разрыве отношений ни Морец, ни Бруклин так и не объявляли. Но уже в мае актрису заметили в компании нового парня – актера Алекса Роу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений News of stars (@newsofs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GT YAP (@canimbenvenus) 

 

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Теги: LifeStyle Звездные романы Голливуд Кино
Источник: Lifestyle
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