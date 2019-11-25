Аль Пачино появился в новом трейлере остросюжетного сериала "Охотники": видео

Выход драматического американского сериала "Охотники" (Hunters) 2020 года запланирован на ресурсе Amazon Video. Так, сервис Amazon показал новый тизер-трейлер ожидаемого триллера с Аль Пачино в главных ролях.

Новый трейлер к сериалу "Охотники" (Hunters) 2020 года появился на ютуб-канале Amazon Prime Video.

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Как известно, именно этот проект должен стать дебютным на стриминговом сервисе Amazon Video в следующем году, однако точную дату премьеры пока не называют.

По сюжету события разворачиваются в альтернативной реальности в 1997 году в Нью-Йорке. Именно сюда после Второй мировой войны сбежали сотни нацистских офицеров, которые планируют создать четвертый рейх. Однако группы охотников-убийц получат задачу – преследовать преступников и помешать их планам.

В сериале снялись Аль Пачино, который также сыграет главную роль в фильме "Ирландец", Логан Лерман, Джош Рэднор, Джинни Берлин и другие голливудские звезды.

"Охотники": смотреть трейлер к сериалу с Аль Пачино