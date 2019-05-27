"Аладдин": ковер, лампа, три желания

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"Аладдин"
"Аладдин" / IMDb

Гай Ричи, самый известный хулиган большого кино, попал в Диснейленд и потерялся в арабской ночи.

Это совсем не "Большой куш" и "Карты, деньги, два ствола", за которые мы все знаем и любим режиссера. Это даже не "Шерлок" и не "Король Артур", которые сильно отстают от любимых фанатами "гайричивских" фильмов. "Аладдин" – тот же мультик из далекого 1992-го, только снятый как игровое кино, в которое поместили знакомую историю, приправив обновленными саундтреками и синим Уиллом Смитом, который, без сомнения, "делает" фильм.

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"Аладдін"
"Аладдин": официальный кадр из фильма

При чем тут Гай Ричи? Хороший вопрос. В конце концов, режиссер прекрасно снимает фильмы о парнях с улицы, которые получают желаемое благодаря острому уму, харизме и умелым рукам. Аладдин – именно такой персонаж. Поэтому покупайте билеты в кино, чтобы в Диснее могли сполна нажиться на ностальгии, которую почувствует каждый, кто неоднократно смотрел мультфильм на кассете в девяностых. Первые же кадры издают знакомую песню об арабских ночах и после этого объективность части аудитории превращается в ностальгические странствия в прошлое. Трюк работает, зритель доволен.

Сюжет "Аладдина" почти не изменился: вы встретите и обезьянку-клептомана Абу с магическим дружбаном ковром, и заколдованную пещеру с лампой, и синего джина с лимитом на три желания, и неприятного визиря Джафара с его болтливым попугаем, и, конечно же, принцессу Жасмин с ее "кисой"-тигром и нравом, достойным принцессы. Изменились, разве что, детали. Например, в новой версии "Аладдина" больше фокуса на отношениях принцессы с уличным вором.

Аладдін
"Аладдин": официальный кадр из фильма

Возможно, из-за готового наперед хода этой истории там так мало места остается для Ричи. Стиль режиссера, к сожалению, еле просматривается за деталями знакомой сказки. Его можно узнать по сцене побега с рынка, по работе с декорациями, постановке трюков и монтажа в целом. Этого, откровенно говоря, мало для ценителей творчества режиссера, но достаточно для превращения "Аладдина" в бодрый фильм, который понравится и взрослым, и малым.

"Аладдина" много критиковали в сети еще до премьеры. За неправильную Жасмин, которая "недостаточно арабская", за превращение Уилла Смита в джина (а затем за то, что джин слишком синий). Но все эти досадные замечания хорошо перечеркнулись выходом фильма в прокат. Наоми Скотт хорошо смотрится в роли Жасмин, египтянин Мена Масуд не растерялся, начав работу в большом кино сразу с главной роли – Аладдина, а Уилл Смитт и вовсе в ударе – периодически затмевает других персонажей и прекрасно выглядит в роли джина, что читает рэп.

Аладдін
"Аладдин": официальный кадр из фильма

Кстати, о рэпе. Украинский дубляж покрывает весь фильм, включая песни, которые переведены и напеты на украинском. Поэтому, если вы уже хотите услышать настоящий голос Смита, да и остальных персонажей, то рекомендуем посмотреть кино на языке оригинала. Или хотя бы прослушать оригинальные саундтреки после просмотра "Аладдина" на украинском.

Единственный из персонажей, который выглядит глупо – это Джафар. Ну чересчур немощный негодяй. Из-за жажды сосредоточить власть в своих руках и наконец начать хоть какую-то войну, он впадает в истерики, которые не усиливают статус серьезного плохиша, а скорее дискредитируют его.

Аладдін
"Аладдин": официальный кадр из фильма

Что ж, если вы, как и мы, никогда не предполагали увидеть Гая Ричи режиссером сказки, да еще и с немалым количеством милых песенок, не спешите делать выводы. "Аладдин" Гая Ричи – далеко не провальный, удачно переосмысленный фильм, если понимать рамки и цели, поставленные перед режиссером. Рейтинг "Аладдина" на IMDb – 7,2.

Аладдин: Смотреть трейлер к фильму онлайн

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Все фото: IMDb

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Публикации Статьи Кино
Источник: LifeStyle 24
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